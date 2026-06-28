بـ17.8 مليار دولار في عام 2025، تلتها شركتا السيارات "فورد أوتوموتيف" بـ11.4 مليار دولار ثم "تويوتا أوتوموتيف" بـ3.9 مليارات دولار

"الخطوط التركية" تتصدر أكبر ألف شركة مصدرة في البلاد بـ17.8 مليار دولار في عام 2025، تلتها شركتا السيارات "فورد أوتوموتيف" بـ11.4 مليار دولار ثم "تويوتا أوتوموتيف" بـ3.9 مليارات دولار

إسطنبول/ الأناضول

تصدرت "الخطوط الجوية التركية" قائمة أكبر ألف شركة مصدرة للسلع والخدمات في تركيا خلال عام 2025.

جاء ذلك بحسب نتائج دراسة "أكبر 1000 شركة مصدرة في تركيا" التي أجراها مجلس المصدرين الأتراك لعام 2025.

وبلغ إجمالي صادرات تركيا من السلع والخدمات 395.9 مليار دولار العام الماضي، مسجلا أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية، منها 273.3 مليار دولار صادرات سلع، و122.6 مليار دولار صادرات خدمات.

وتصدرت الخطوط الجوية التركية القائمة بصادرات بلغت 17.8 مليار دولار، تلتها شركتا السيارات "فورد أوتوموتيف" بـ11.4 مليار دولار، ثم "تويوتا أوتوموتيف" بـ3.9 مليارات دولار.

وأظهرت الدراسة أن الخطوط الجوية التركية و"فورد أوتوموتيف" كانتا الشركتين الوحيدتين اللتين تجاوزت صادراتهما 10 مليارات دولار، فيما بلغ عدد الشركات التي تجاوزت صادراتها مليار دولار 25 شركة.

