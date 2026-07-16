وقع أثناء مسيرة الأربعين في العراق وأسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل

الخارجية التركية تعزي بضحايا حادث سير في العراق وقع أثناء مسيرة الأربعين في العراق وأسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل

أنقرة/ الأناضول

أعربت وزارة الخارجية التركية، مساء الخميس، عن تعازيها لذوي ضحايا حادث السير الذي وقع أثناء مسيرة الأربعين في العراق، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تلقت "ببالغ الحزن" نبأ الحادث المروري الذي وقع في محافظة البصرة العراقية وأسفر عن وفاة عدد كبير من المشاركين في المسيرة المتجهة إلى كربلاء لإحياء ذكرى الأربعين.

وأضاف البيان: "نسأل الله الرحمة لمن فقدوا حياتهم في الحادث، ونتقدم بخالص التعازي إلى ذويهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وفجر الخميس، لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 12 آخرون في البصرة (جنوب)، جراء حادث سير وقع في قضاء الهارثة شمال شرقي المحافظة، إثر فقدان سائق مركبة السيطرة عليها، ما أدى إلى دهس عدد من الأشخاص الذين كانوا يسيرون على جانب الطريق.