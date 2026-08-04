الحادث وقع في مقاطعة كوانزا سول وأسفر عن مقتل 22 شخصا..

الخارجية التركية تعزي بضحايا حادث سير في أنغولا الحادث وقع في مقاطعة كوانزا سول وأسفر عن مقتل 22 شخصا..

أنقرة / الأناضول



أعربت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، عن تعازيها لذوي ضحايا حادث السير الذي وقع في مقاطعة كوانزا سول في أنغولا.

وقالت الوزارة في بيان: "نشعر بحزن عميق إزاء الخسائر في الأرواح جراء حادث المرور الذي وقع أمس الاثنين في مقاطعة كوانزا سول في أنغولا".

وأضافت "نتقدم بخالص التعازي إلى عائلات الضحايا وإلى شعب أنغولا".

والاثنين، أسفر حادث تصادم بين حافلة ركاب تعمل كسيارة أجرة وشاحنة تحمل رمالا عن مصرع 22 شخصا على طريق سريع في مقاطعة كوانزا سول.