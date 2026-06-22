الخارجية التركية تتابع إصابة مواطنين في هجوم على سفينة قبالة أوكرانيا في بيان لوزارة الخارجية التركية..

أنقرة / الأناضول

أعلنت وزارة الخارجية التركية أنها تتابع عن كثب وضع مواطنين تركيين اثنين كانا على متن سفينة ترفع علم بنما وتعرضت لهجوم قبالة السواحل الأوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان، الاثنين: "تبيّن أن اثنين من مواطنينا، ضمن طاقم سفينة تركية ترفع علم بنما، أُصيبا بجروح جراء هجوم بطائرة مسيّرة وقع صباح اليوم قبالة ميناء تشورنومورسك في أوكرانيا".

وأضاف البيان أن السفارة التركية في كييف والقنصلية العامة في أوديسا تتابعان عن كثب حالة المواطنين المصابين وتطورات وضعهم الصحي.

وأكدت الخارجية التركية أنها أبلغت سلطات البلدين المعنيين بمخاوف أنقرة إزاء الهجمات التي تهدد مصالحها وسلامة الملاحة في البحر الأسود، في ظل تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وشددت الوزارة على أن ضمان سلامة الملاحة للسفن المدنية في البحر الأسود يُعد من الأولويات الرئيسية لتركيا.

ودعت أنقرة جميع الأطراف إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من التوترات المتصاعدة في المنطقة وحماية حركة النقل البحري.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تواصل روسيا عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا، في حرب تشترط موسكو لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره أوكرانيا تدخلاً غير مقبول في شؤونها الداخلية.