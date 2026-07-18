استمر عدة أيام وشمل مكافحة الإرهاب واستخدام الطائرات المسيّرة وسبل التصدي لها، وفق بيان للجيش المصري..

الجيش المصري يعلن اختتام تدريب "العقاب الذهبي" مع تركيا استمر عدة أيام وشمل مكافحة الإرهاب واستخدام الطائرات المسيّرة وسبل التصدي لها، وفق بيان للجيش المصري..

إسطنبول / الأناضول



أعلن الجيش المصري، السبت، اختتام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك "العقاب الذهبي"، بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة التركية.

وقال الجيش في بيان، إن التدريب نُفذ على مدار عدة أيام في ميادين التدريب القتالي التابعة لقيادتي قوات المظلات والصاعقة بمصر.

وتضمنت المرحلة الختامية محاكاة اقتحام بؤرة إرهابية داخل مدينة سكنية باستخدام المروحيات، وتحرير رهائن والقبض على عناصر إرهابية.

كما شملت تنفيذ رمايات نمطية وغير نمطية، والتدرب على اقتحام الغرف المغلقة والاقتحام الرأسي باستخدام محاكي الطائرة.

وتدربت العناصر المشاركة أيضا على التعامل مع العبوات الناسفة، واستخدام الطائرات المسيّرة وسبل مجابهتها.

وتضمنت الفعاليات كذلك التدريب على محاكي السقوط الحر بعمود الهواء، وتنفيذ القفز الحر العملياتي، وفق البيان.

وفي ختام التدريب، نفذت العناصر المشاركة "قفزة الصداقة" بأعلام البلدين، والتي قال الجيش المصري إنها أظهرت "المستوى الراقي والمهارات الفنية العالية" للمشاركين.

وحضر المرحلة الختامية عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتركية، إلى جانب الملحق العسكري التركي في القاهرة.

ويأتي اختتام التدريب عقب زيارة رسمية أجراها وزير الدفاع المصري أشرف سالم زاهر إلى تركيا خلال الأسبوع الماضي، بحث خلالها مع نظيره التركي يشار غولر سبل تعزيز التعاون العسكري.

وتناولت مباحثات الوزيرين التعاون في مجالات التدريب ونقل وتبادل الخبرات، كما وقعا خطاب نوايا لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.

وفي 3 يوليو/ تموز الجاري، قال سفير تركيا لدى مصر صالح موطلو شن إن التعاون الأمني والعلاقات العسكرية بين البلدين "يسيران بشكل جيد جدا".

وأضاف أن تنامي العلاقات بين الجيشين المصري والتركي من شأنه الإسهام في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.