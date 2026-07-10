الجيش التركي يصل ضفتي الفرات في سوريا بجسر عائم الجسر يبلغ طوله 240 مترا في محافظة دير الزور..

إسطنبول / محمد نهار / الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، استكمال إنشاء جسر عائم في نهر الفرات بمحافظة دير الزور السورية.

وأوضحت الوزارة في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن قيادة لواء الهندسة في الجيش التركي أنشأت الجسر العائم بطول 240 مترا على نهر الفرات.

وأشارت إلى أن إمكانات وقدرات القوات المسلحة التركية لا تقتصر على الأمن فحسب، بل توفر أيضا حلولا تسهل الحياة اليومية.

وأكدت الوزارة أنه فور استكمال إجراءات الفحص والتدقيق لسلامة العبور، سيتم افتتاح الجسر رسميا اليوم لإتاحة استخدامه من قبل أهالي المنطقة.



وأرفقت الوزارة منشورها بمقطع مصور أثناء عملية إنشاء الجسر الذي من شأنه أن يسهم في ربط ضفتي النهر وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع.

