التبادل التجاري بين تركيا ومصر ارتفع 15 بالمئة في 4 أشهر من 2026

إسطنبول/ الأناضول

السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن:

نتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بنهاية العام الجاري إلى 9 مليارات دولار

مصر ستواصل كونها أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية

شركة "آي جيت" التركية رفعت عدد رحلاتها بين أنقرة والقاهرة من 3 إلى 5 رحلات أسبوعيا

أعلن سفير تركيا لدى القاهرة صالح موطلو شن، أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر ارتفع بـ15 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 3 مليارات دولار.

تصريحات السفير موطلو شن، جاءت خلال المؤتمر الصحفي نصف السنوي الذي عقده في القاهرة، الخميس، حيث استعرض العلاقات بين البلدين، والتعاون الاقتصادي.

وأكد موطلو شن، أن التعاون التجاري والاقتصادي يشكل الركيزة الأهم في العلاقات بين البلدين.

وذكَّر بأن البلدين أنهيا عام 2025 بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 8 مليارات دولار، وتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بنهاية العام الجاري إلى 9 مليارات دولار.

وأشار موطلو شن، إلى أن مصر ستواصل كونها أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، كما ستبقى تركيا ضمن أكبر 5 شركاء تجاريين لمصر على مستوى العالم.

وأوضح أن زيادة حجم التجارة الثنائية تتطلب تعزيز البنية التحتية للنقل.



ولفت موطلو شن، إلى استمرار العمل على تطوير النقل الجوي والبحري والبري بين البلدين.

وأضاف أنه من المتوقع خلال الأسابيع المقبلة تحقيق تطورات إيجابية في مجال النقل البحري عبر خطوط "الرورو" لنقل المركبات البرية عبر البحر بين تركيا ومصر.

وكشف موطلو شن، أن شركة الخطوط الجوية التركية "آي جيت" رفعت عدد رحلاتها بين أنقرة والقاهرة من 3 إلى 5 رحلات أسبوعيا، إلى جانب إطلاق رحلات جديدة بين الإسكندرية وإسطنبول.

وأشار إلى أن مصر تأتي ضمن أولى الوجهات الاستثمارية للشركات التركية.



وتوقع موطلو شن، أن تحافظ الاستثمارات التركية، خلال العام الجاري، على مستوى 500 مليون دولار الذي تحقق العام الماضي، بل وتتجاوزه.