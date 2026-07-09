البيت الأبيض ينشر صورة مصافحة ترامب وأردوغان في قمة الناتو بأنقرة قبيل الاجتماع الثنائي لهما على هامش قمة الناتو

نيويورك/ الأناضول

نشر البيت الأبيض صورة للمصافحة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة أنقرة.

وتظهر الصورة التي نشرها البيت الأبيض على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الخميس، الرئيسين ترامب وأردوغان، وهما يتصافحان أمام الشعار الرئاسي قبيل الاجتماع الثنائي لهما على هامش قمة الناتو.

ولفتت الصورة التذكارية الملتقطة على هامش قمة الناتو في أنقرة الانتباه إلى الأجواء الودية والمقربة، التي بدت على الزعيمين.

والثلاثاء والأربعاء، جرت في أنقرة فعاليات النسخة 36 لقمة الناتو، وسط تحولات أمنية وجيوسياسية متسارعة في أوروبا والشرق الأوسط، وهذه المرة الثانية التي تستضيف فيها تركيا القمة بعد مرور 22 عامًا على قمة إسطنبول بالعام 2004.