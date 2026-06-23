البرلمان التركي يتجه لإعداد إطار قانوني بشأن حل تنظيم بي كي كي

أنقرة/ الأناضول

- مسودة القانون يهدف لضمان تخلي التنظيم عن السلاح وإزالة جميع فروعه وامتداداته وبناه غير القانونية

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشليك، الثلاثاء، إن عملية "تركيا بلا إرهاب وصلت إلى مرحلة مناقشة مسودة قانون بالبرلمان حول تخلي تنظيم بي كي كي الإرهابي عن السلاح"، داعيا جميع الأحزاب والقوى السياسية لتقديم المساهمة للمسار.



جاء ذلك في تصريح للصحفيين، أدلى بها تشليك في المقر العام للحزب بشأن اجتماع اللجنة المركزية التنفيذية، الذي عُقد برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، تطرق خلالها إلى عملية "تركيا بلا إرهاب" التي تهدف لحل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي ونزع سلاحه.

وأشار تشليك إلى أن عملية "تركيا بلا إرهاب" تحولت إلى سياسة دولة بناء على تعليمات الرئيس أردوغان إلى مؤسسات الدولة، وأنها مستمرة بقوة.

وذكر أن عمل "لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية (الخاصة بالعملية)" في البرلمان التركي مرّ بمراحل مهمة.

وأضاف "قيام رئيس البرلمان شخصيا برئاسة اللجنة، مع مراعاة جميع الحساسيات والاستماع إلى مختلف شرائح المجتمع، وإخراج تقرير وقّع عليه المشاركون، أمر بالغ الأهمية".

وأردف "في المرحلة التي وصلنا إليها اليوم، فإن التزام جميع الموقعين على مضمون ذلك التقرير، أمر في غاية الأهمية".

وأكد أن الهدف هو حلّ وتفكيك البنية المسلحة بالكامل لتنظيم بي كي كي، بجميع مكوناته وفروعه وامتداداته، وإنهاء بنيته غير القانونية.

وقال: "يجب أن ينتهي الإرهاب، وأن تختفي هذه الهياكل غير القانونية من أجندة تركيا والمنطقة"، مشيرا إلى الدخول في مرحلة جديدة.

وأضاف أن هناك إطارا قانونيا سيُطرح لضمان تنفيذ مخرجات تقرير اللجنة، بما يضمن تسليم السلاح، وإنهاء وجود التنظيم وبناه غير القانونية بشكل كامل.

وتابع قائلا: "نرى أن هذا الإطار القانوني يجب أن يُناقش في البرلمان دون تأخير، وهو يهدف إلى ضمان تخلي التنظيم الإرهابي عن السلاح، وإزالة جميع فروعه وامتداداته وبناه غير القانونية".

وأردف "هذا مهم فيما يتعلق بالأمن القومي التركي، ولتحقيق أهداف مئوية تركيا، وكذلك من أجل هدف تركيا بلا الإرهاب ومنطقة بدون إرهاب، فنحن الآن في مرحلة الإطار القانوني الذي سيؤدي إلى انتهاء التنظيم المسلح".



وأشار إلى أن "المطلوب هو تفكيك التنظيم بالكامل، وهذا هو الهدف الأساسي".

وأكد أن من المهم أن تساهم جميع الأحزاب والقوى في هذا الإطار القانوني، مؤكدا أن تركيا تمتلك القدرة والخبرة لتجاوز هذه القضية بإرادة مشتركة، وبقيم الدولة والشعب.

وأضاف أن ذلك سيتم "دون أي مساومة أو تنازل عن خصائص الدولة وقيم الشعب".

وأوضح أنه في حال تحققت مؤسسات الدولة من قيام التنظيم بتسليم سلاحه، ومصادقة مجلس الأمن القومي لذلك، سيتم استكمال العملية بقرار رئاسي من الرئيس أردوغان.

وشدد على أن جميع المراحل يجب أن تُستكمل وفق هذا الإطار، مع الحفاظ على ثوابت الدولة وقيم المجتمع.

وفي إطار مسار "تركيا بلا إرهاب"، أعلن تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في 12 مايو/ أيار من العام الماضي، قراره حلّ نفسه وإلقاء السلاح استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في تركيا.

وفي فبراير/ شباط 2025، دعا أوجلان إلى حل جميع المجموعات التابعة لـ"بي كي كي" وإنهاء أنشطته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 40 سنة.