البحرية التركية تواصل حماية سفينة التنقيب قبالة سواحل الصومال حسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية بشأن أنشطة مجموعة قوات المهام البحرية في الصومال..

أنقرة / الأناضول



أعلنت وزارة الدفاع التركية أن عناصر مجموعة قوات المهام البحرية التابعة لها في الصومال تواصل مرافقة وحماية سفينة التنقيب التركية "تشاغري باي" وسفن الدعم "كوركوت" و"ألطان" و"سنجار".

جاء ذلك في تدوينة للوزارة على منصة "إن سوسيال" التركية، الثلاثاء، بشأن أنشطة المجموعة في الصومال.

وأشارت إلى أن سفن "تي جي غي غوكصو" و"تي جي غي غاليبولي" و"تي جي غي بارطن" التابعة لمجموعة المهام البحرية التركية في الصومال تواصل تنفيذ مهام المرافقة والحماية لسفينة التنقيب "تشاغري باي" وسفن الدعم "كوركوت" و"ألطان" و"سنجار"

وفي 12 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية أن سفينة التنقيب في المياه العميقة "تشاغري باي"، غادرت ميناء مقديشو متجهة إلى بئر "كوراد-1" لإجراء أول عملية تنقيب تركية في المياه العميقة خارج البلاد، وذلك قبالة سواحل الصومال.

ويبلغ طول سفينة "تشاغري باي" 228 مترا، وعرضها 42 مترا، وارتفاعها 114 مترا، وهي قادرة على تنفيذ عمليات حفر حتى عمق 12 ألف متر.