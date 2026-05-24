البحث عن الذهب بالأنهار.. هواية ومصدر رزق غربي تركيا

إزمير/ الأناضول

يقضي هواة التنقيب عن الذهب في الأنهار في ولايات غربي تركيا عطلات نهاية الأسبوع في مجاري الأنهار بحثًا عن الذهب باستخدام أدوات بسيطة وطرق تقليدية لغربلة الرمال.

وتعتبر هذه الطريقة، التي لا يمكن القيام بها إلا بإذن من المؤسسات الرسمية، هواية لدى البعض ومصدر دخل إضافي عند آخرين.

وفي قضاء غرمنجيك بولاية آيدن، تجمع عدد من الهواة القادمين من ولايات آيدن ومانيسا ودنزلي وأوشاق، للتنقيب عن الذهب في مجرى أحد الأنهار، عبر استخدام أوعية الغربلة وأنظمة تعتمد على تدفق المياه لفصل الذهب عن الرمال والحصى.

وفي حديث للأناضول، أوضح غور، وهو مؤسس مجموعة "صيادو ذهب إيجة" على مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم يتمكنون أحيانًا من العثور على عدة غرامات من الذهب يوميًا، بينما يعودون أحيانًا أخرى دون أي نتائج.

وأكد غور، أنهم يولون أهمية كبيرة لعدم الإضرار بالطبيعة أثناء القيام بعملهم هذا.



وأشار إلى أن الذهب الذي يجدونه يكون بين عياري 19 و23 قيراطًا ويبيعونه بعد إذابته.

بدوره، أوضح بيرول كاليالي أوغلو، القادم من مانيسا، أن البحث عن الذهب بدأ كهواية قبل أن يتحول إلى شغف.



وأضاف كاليالي أوغلو، أنه يفضل قضاء وقته مع عائلته في الطبيعة بدل الجلوس بالمقاهي.

وقال: "اليوم عثرت على نحو نصف غرام ذهب منذ الصباح، وبهذه الطريقة أكون قد استغليت وقتي وكسبت بعض النقود.

من جانبه، ذكر البروفيسور أحمد حمدي دلي أورمانلي، رئيس قسم هندسة التعدين بكلية الهندسة في جامعة دوقوز أيلول في إزمير، إن التنقيب عن الذهب في الأنهار طريقة معروفة منذ سنوات طويلة.

وأشار دلي أورمانلي، إلى أن الذهب الذي يتم جمعه من التنقيب في الأنهار يمكن أن يتراوح بين 18 و23 قيراطًا.



وأوضح أنه يمكن بيعه كذهب خردة بعد تحديد نقاوته بالقيراط.​​​​​​​

