المدعو طالب غولر شارك في أنشطة "داعش" في سوريا وهو شقيق مطلوب آخر أحضر إلى تركيا عام 2021.

الاستخبارات التركية تقبض على أحد قياديي "داعش" وتجلبه إلى البلاد المدعو طالب غولر شارك في أنشطة "داعش" في سوريا وهو شقيق مطلوب آخر أحضر إلى تركيا عام 2021.

أنقرة/ الأناضول

ألقت الاستخبارات التركية القبض على المدعو طالب غولر، أحد قياديي تنظيم "داعش" الإرهابي، في عملية خارج تركيا، ونقلته لاحقا إلى البلاد.

وأفادت مصادر أمنية تركية للأناضول، الاثنين، بأن التحريات الاستخبارية أسفرت عن تحديد هوية غولر، الملقب بـ"عبد السلام تركي"، الذي كان مطلوبا بموجب نشرة صفراء.

وكشفت التحقيقات أن طالب غولر هو شقيق قاسم غولر، الذي كان مسؤولا عما يسمى "ولاية تركيا" ضمن تنظيم "داعش"، قبل نقله إلى تركيا في عملية أمنية نُفذت عام 2021.

كما أظهرت التحقيقات أن طالب غولر دخل سوريا بطرق غير قانونية في يناير/ كانون الثاني 2014.

وتبين أيضا أن طالب غولر نفذ أنشطته في سوريا بالتنسيق مع مسؤولين في التنظيم الإرهابي، بينهم شقيقه قاسم غولر.

وعقب القبض على قاسم غولر، وسعت الاستخبارات التركية تحقيقاتها بشأن شقيقه طالب، وتابعت تحركاته وصولا إلى نقله من مناطق الصراع إلى تركيا.

ووفق المصادر، أقر طالب غولر، خلال إفادته، بالأنشطة التي نفذها لصالح التنظيم، دون أن تذكر هذه المصادر توقيت العملية التي أسفرت عن القبض عليه ومكانها.

وكانت الاستخبارات التركية قد جلبت المدعو قاسم غولر، إلى البلاد عبر عملية نفذتها في الأراضي السورية عام 2021، وذلك بعد أن كان مدرجا ضمن اللائحة الحمراء للمطلوبين.

وقادت اعترافات قاسم غولر، السلطات التركية للقبض على شقيقه طالب غولر.

وأكدت المصادر الأمنية بأن الاستخبارات التركية تواصل جهودها لمنع مخططات "داعش" ضد تركيا، وكشف أساليب تجنيد عناصره، وإحباط خططه لتنفيذ هجمات.