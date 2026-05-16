الاستخبارات التركية تفكك شبكة تجسس تعمل لصالح جهازين أجنبيين الاستخبارات أوقفت 7 متهمين بنقل "معلومات حساسة" حول جمعيات ومجموعات عرقية وموظفين حكوميين في تركيا..

أنقرة/ الأناضول



تمكن جهاز الاستخبارات التركية من تفكيك شبكة تجسس دولية كانت تنشط ضد مصالح تركيا وتعمل لصالح جهازين استخباراتيين أجنبيين مختلفين.

وأسفرت عملية متزامنة نُفذت، السبت، في 4 ولايات تركية عن القبض على 7 أشخاص نقلوا معلومات حساسة تتعلق بمنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمجموعات العرقية والموظفين الحكوميين في تركيا إلى جهتين استخباراتيتين أجنبيتين، لم تسمِّهما.

وبحسب معلومات من مصادر أمنية، تمكن جهاز الاستخبارات التركية من تحديد هوية 9 أشخاص ضمن شبكة التجسس، نتيجة أعمال استخباراتية دقيقة.

وفي إطار تحقيق مشترك أجراه جهاز الاستخبارات مع النيابة العامة في أنقرة ووحدة مكافحة الإرهاب في أنقرة عبر "فرق خاصة"، تم تنفيذ عملية متزامنة في 4 ولايات، حيث تم توقيف 7 أشخاص بينهم زعيم الشبكة المدعو "ب. ي".

وتبين أن شخصين آخرين من أفراد الشبكة يقبعان في السجن بسبب جرائم أخرى، وتم إحالة الأشخاص السبعة إلى الجهات القضائية بتهمة التجسس، حيث تقرر توقيفهم جميعا.