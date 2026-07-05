بفضل موقعها الاستراتيجي واستثماراتها في البنية التحتية الحديثة للمطارات وشبكات الخطوط الجوية القوية، بحسب كبيرة الاقتصاديين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ماري أوينز تومسن

الاتحاد الدولي للنقل الجوي: تركيا باتت مركزا عالميا مهما للطيران بفضل موقعها الاستراتيجي واستثماراتها في البنية التحتية الحديثة للمطارات وشبكات الخطوط الجوية القوية، بحسب كبيرة الاقتصاديين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ماري أوينز تومسن

إسطنبول/ الأناضول

قالت كبيرة الاقتصاديين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" ماري أوينز تومسن، إن تركيا باتت مركزا عالميا مهما للطيران بفضل موقعها الاستراتيجي واستثماراتها في البنية التحتية الحديثة للمطارات وشبكات الخطوط الجوية القوية.

وفي تصريح للأناضول، أوضحت تومسن، أن النقل الجوي يدعم التجارة والسياحة والربط العالمي.



وأشارت إلى أن قطاع الطيران يتوقع نقل أكثر من 5 مليارات مسافر خلال عام 2026، رغم الظروف الصعبة الراهنة.

وذكرت تومسن، أن الدول التي تتعامل مع النقل الجوي بوصفه أداة استراتيجية للتنمية الاقتصادية وأولوية وطنية، ستجذب أكبر قدر من الاستثمارات وتحقق أكبر فائدة.

ولفتت إلى أن ذلك يشمل بلدانا آسيوية عدة مثل الهند وسنغافورة، إضافة إلى دول أخرى بينها تركيا.

وأضافت تومسن: "تركيا جعلت نفسها مركزا عالميا مهما للطيران، بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يربط أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، واستثماراتها المهمة في البنية التحتية الحديثة للمطارات وشبكات الخطوط الجوية القوية".

وبيّنت أن هذا الموقع يوفر روابط عبور قوية، ويجعل تركيا مركزا مهما في النقل الجوي العالمي وتدفقات التجارة.

وشددت تومسن، على أن أولوية تركيا لتعزيز هذا الدور يجب أن تكون الحفاظ على قدرتها التنافسية من حيث التكلفة، ودعم بيئة تنظيمية مستقرة وقابلة للتنبؤ.

وأكدت أن الحفاظ على بيئة عمل تنافسية ومثمرة سيكون عنصرا أساسيا لاستمرار نجاح تركيا كمركز عالمي للطيران والخدمات اللوجستية.​​​​​​​

