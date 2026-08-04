على عمق يراوح بين 70 و120 مترا وطول يمتد لأكثر من كيلومترين

الأولى بهذه المساحة.. تركيا تكتشف أكبر غابة مرجانية في بحر إيجة على عمق يراوح بين 70 و120 مترا وطول يمتد لأكثر من كيلومترين

إسطنبول / الأناضول

اكتشفت مؤسسة الأبحاث البحرية التركية أكبر غابة مرجانية في بحر إيجة داخل المياه الإقليمية التركية، على عمق يراوح بين 70 و120 مترا وطول يمتد لأكثر من كيلومترين.

وتم اكتشاف الغابة خلال دراسة أجرتها المؤسسة بين جزيرتي غوكجة أدا التركية وساموثريس اليونانية، وذلك بدعم من بنك العمل التركي، باستخدام سفينة أبحاث وروبوتات وأنظمة تصوير تحت الماء.

وفي حديث للأناضول، قال رئيس المؤسسة بايرام أوزتورك إن الغابة المرجانية المكتشفة تمثل أول اكتشاف بهذه المساحة في بحر إيجة.

وأشار أوزتورك إلى عدم وجود أي سجل لغابة مرجانية مماثلة على السواحل التركية أو اليونانية.

وأضاف أن النتائج الأولية تشير إلى احتمال امتداد الغابة إلى أعماق تراوح بين 200 و300 متر، وربما إلى المياه الدولية.

وأوضح أن المنطقة تضم تنوعا بيولوجيا غنيا وتراكمات من كربونات الكالسيوم، إلى جانب صدوع جيولوجية وتدفقات للمياه والغاز، ستخضع لدراسات إضافية.

وذكر أن المرجان المكتشف ينتمي إلى المرجان اللين "الغورغونيا"، ويؤوي أنواعا متعددة من الأسماك والكائنات اللافقارية، مشددا على ضرورة حماية المنطقة مستقبلا بعد استكمال تحديد حدودها ومساحتها.

وأفاد بأن هذا الاكتشاف جاء ثمرة نحو 10 سنوات من الأبحاث، وأن التجمعات المرجانية تبدو في حالة صحية جيدة، ولا تظهر عليها مؤشرات واضحة لتأثيرات التغير المناخي.