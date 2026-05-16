الأناضول تواصل تأهيل 22 صحفيا للتعامل مع الكوارث والحروب

أنقرة/ الأناضول

تواصل وكالة الأناضول، برنامجها التدريبي لتأهيل الصحفيين على التعامل المهني مع الكوارث والحروب، ضمن دورة المراسل الحربي بنسختها الـ29، التي تُنظم بالتعاون مع أكاديمية الشرطة التركية، والوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا".

وتجري الدورة في العاصمة أنقرة، وانطلقت الاثنين الماضي، ويشارك فيها 22 صحفيا من الوكالة، ودول: صربيا وأوكرانيا والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا واليونان وجمهورية شمال قبرص التركية.

ويتلقى الصحفيون المشاركون دروسا حول كيفية تصرف الصحفيين العاملين في مناطق النزاعات والكوارث مثل الحروب والحرائق والفيضانات والزلازل، بما يضمن أداء مهامهم الإعلامية في ظروف قاسية ومعقدة.

وشهدت دروس اليوم الرابع للدورة، إلقاء الصحفي أوزدن إركوش، محاضرة حول "تبادل الخبرات في التغطية الحربية"، بينما تلقى المشاركون درسًا من قبل أكاديمية الشرطة بشأن "الحماية من المسيرات" وتقنيات "الدفاع القريب".

أمّا في اليوم الخامس، فتلقى المتدربون تدريبا من المصور الصحفي إرهان سفنلر، حول "التصوير الصحفي الحربي"، ودرسًا من رئاسة أكاديمية الشرطة حول "علم النفس الحربي" و"التغذية والنظافة في الظروف الاستثنائية" و"استراتيجيات الإقناع والتفاوض".

كما حضر المشاركون، السبت، دروسًا حول "البقاء على قيد الحياة في الماء" من فرق تابعة للمديرية العامة للأمن، حيث تعلموا كيفية مكافحة انخفاض حرارة الجسم والوصول إلى الشاطئ كمجموعة دون ذعر في الماء.

وفي حديثه للأناضول، شكر الصحفي من قبرص التركية حسين طوران، فرق الشرطة على التدريب الذي تلقاه.

بدورها، قالت الصحفية الرومانية ألكسندرا إيوانا دينو، إن التدريب الذي تلقته كان مكثفاً للغاية، وأنه سيصبح أكثر صعوبة في الأيام المقبلة.

وانطلقت الدورة، الاثنين الماضي، بنسختها الـ29، بهدف تعزيز جاهزية الصحفيين الميدانيين للعمل بأمان ومهنية في مناطق الحروب والأزمات.

