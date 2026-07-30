التسجيل مستمر حتى 31 أغسطس، لدعم طلاب الماجستير والدكتوراه الذين تتناول رسائلهم العلمية الوكالة..

الأناضول تفتح باب التقديم لمنح الماجستير والدكتوراه التسجيل مستمر حتى 31 أغسطس، لدعم طلاب الماجستير والدكتوراه الذين تتناول رسائلهم العلمية الوكالة..

أنقرة/ الأناضول

تتواصل حتى 31 أغسطس/آب المقبل، طلبات التقديم على منح بحثية أطلقتها وكالة الأناضول، لدعم طلاب الماجستير والدكتوراه الذين تتناول رسائلهم العلمية الوكالة.

وتهدف المنح إلى دعم التطور الأكاديمي والمهني للباحثين، وتعزيز حضور الوكالة في الأوساط الأكاديمية، إذ تُمنح لطلاب الماجستير لمدة فصلين دراسيين، ولطلاب الدكتوراه لمدة أربعة فصول خلال مرحلة إعداد الرسالة.

ويشترط على المتقدمين تقديم رسالتي توصية أكاديميتين، وإثبات القيد الجامعي، ومقترح موضوع الرسالة، ورسالة دافع، إضافة إلى الحصول خلال السنوات الخمس الأخيرة على 80 درجة على الأقل في الاختبار التركي لتقييم مستوى إتقان اللغة الأجنبية أو 90 درجة في اختبار التوفل.

وتبلغ قيمة المنحة 12 ألفا و500 ليرة تركية شهريا لطلاب الماجستير، و25 ألف ليرة تركية لطلاب الدكتوراه (الدولار يعادل نحو 47,41 ليرة)، على أن تُصرف طوال فترة إعداد الرسالة.

كما يمكن نشر الرسائل المقبولة عبر منشورات وكالة الأناضول بعد تقييمها.

وتُلغى المنحة في حال عدم إنجاز الرسالة ضمن المدة المحددة، أو تجميد القيد، أو الالتحاق بالخدمة العسكرية، أو التعرض لعقوبة فصل، أو إذا لم يعد موضوع الرسالة متعلقًا بوكالة الأناضول، مع إلزام المستفيد بإعادة المبالغ المصروفة مضافًا إليها نسبة التضخم.

وتستمر طلبات التقديم على المنح التي انطلقت في 23 يوليو/تموز، حتى 31 أغسطس/آب المقبل.