الأناضول تطلق دورة "المراسل الحربي" بنسختها الـ29

أنقرة/ الأناضول

أطلقت وكالة الأناضول، الاثنين، بالتعاون مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" وأكاديمية الشرطة في البلاد، دورة المراسل الحربي الـ29، بمشاركة 22 صحفيا من الوكالة ودول مختلفة.

وفي كلمة خلال افتتاح الدورة بأكاديمية الشرطة في العاصمة أنقرة، أفاد نائب رئيس الأكاديمية فاتح إينال بأن الدورة تجمع بين خبرة وكالة الأناضول والتجربة الواسعة التي تتمتع بها الشرطة على مدى 181 عامًا.

وقال: "نهدف إلى نقل هذه الخبرة والتجربة إلى المشاركين، ففي الدورات السابقة، غادر العديد من زملائنا وقد اكتسبوا معلومات قيمة ستدعمهم وتنقذ الأرواح وتسهل حياتهم في مناطق الحروب والكوارث الطبيعية والأزمات".

وأشار إينال إلى أن النساء والأطفال هم أكبر ضحايا الحروب، آملًا أن يحول المشاركون في الدورة المعرفة التي اكتسبوها بطريقة من شأنها إنقاذ الأرواح في ساحات المعارك.

- مهنة مشرفة



من جانبه، ذكر نائب رئيس "تيكا" علي أرجان أنهم يجتمعون اليوم مع إعلاميين قادمين من منطقة جغرافية واسعة تجمعهم معها قيم مشتركة، من جمهورية شمال قبرص التركية وأوكرانيا والبوسنة والهرسك وصربيا والمجر ورومانيا وشمال مقدونيا.

وصرح أرجان أن الفترة التي يمر بها العالم هي واحدة من أكثر المراحل هشاشة في تاريخ البشرية.



ولفت إلى أن تغطية الحرب ليست مجرد صحافة بل هي مهمة الشهادة على الحقيقة في هذا المناخ، حيث تستمر الحرب في أوكرانيا منذ سنوات والمجازر في قطاع غزة التي جرحت ضمير الإنسانية بعمق وتصاعدت التوترات في المنطقة مؤخراً.

وشدد على أن مهنة الصحافة ثقيلة ولكنها في الوقت نفسه مشرفة.

- استهداف الصحفيين



وأوضح أرجان أن الصحفيين الذين يسعون وراء الحقيقة أصبحوا مستهدفين أكثر، وتطرق إلى مقتل أكثر من 260 صحفيا فلسطينيا في غزة، على يد إسرائيل.



وقال: "مقتل مئات الصحفيين أثناء تأدية واجبهم وخاصة في غزة، لا يمثل هجوماً على حرية الصحافة فحسب، بل أيضا هجوما مباشرا على ضمير الإنسانية".



بدورها، لفتت مديرة أكاديمية وكالة الأناضول زينب بيرم أوغلو أوزتورك، إلى أن الأكاديمية سبق وأن نظمت بنجاح 28 دورة، في إطار برنامج المراسل الحربي.



وأضافت: "يمثل اليوم بداية عهد جديد لكم أيها الصحفيون الشجعان الذين ستعملون في مناطق النزاع والأزمات وتنقلون أخباركم إلى الرأي العام في ظل ظروف بالغة الصعوبة".

وقالت: "أكاديمية الأناضول نظمت دورات متنوعة منذ عام 2012، وحتى الآن نظمنا 467 دورة، وقدمنا ​​التدريب لـ18 ألفًا و241 شخصًا".

وأردفت: "سنقدم لكم بعض النصائح لتسهيل عملكم الميداني وأداء مهنتكم بشكل مثمر، وأتمنى أن تكون الدورة مفيدة لكم، وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل لأكاديمية الشرطة، والقوات المسلحة التركية، وإدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، و"تيكا" ومدربينا".

ويشارك في الدورة 22 متدرباً، من بينهم 9 من موظفي وكالة الأناضول، والباقون من صربيا ورومانيا وأوكرانيا والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا وجمهورية شمال قبرص التركية واليونان.​​​​​​​