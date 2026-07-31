المشاهد أظهرت تحول المساحات الخضراء في المنطقة إلى درجات اللون الرمادي والأسود..

الأناضول ترصد جوا آثار حرائق الغابات في موغلا المشاهد أظهرت تحول المساحات الخضراء في المنطقة إلى درجات اللون الرمادي والأسود..

موغلا / الأناضول

رصدت كاميرا الأناضول مشاهد الغابات التي تضررت جراء الحرائق في منطقة فتحية بولاية موغلا جنوب غربي البلاد.

وأظهرت المشاهد التي التقطت جوا مناطق التهمتها النيران التي اندلعت الليلة الماضية في منطقة يشيلوزوملو.

وتبين المشاهد كيفية تحول المساحات الخضراء في المنطقة إلى درجات اللون الرمادي والأسود.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقلي السيطرة الكاملة على حريق الغابات في منطقة فتحية.