الأناضول ترصد جوا آثار حرائق الغابات في موغلا

Ali Rıza Akkır, Onur Çadır, Muhammet Torunlu
31 يوليو 2026•تحديث: 31 يوليو 2026
موغلا / الأناضول
رصدت كاميرا الأناضول مشاهد الغابات التي تضررت جراء الحرائق في منطقة فتحية بولاية موغلا جنوب غربي البلاد.
وأظهرت المشاهد التي التقطت جوا مناطق التهمتها النيران التي اندلعت الليلة الماضية في منطقة يشيلوزوملو.
وتبين المشاهد كيفية تحول المساحات الخضراء في المنطقة إلى درجات اللون الرمادي والأسود.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقلي السيطرة الكاملة على حريق الغابات في منطقة فتحية.