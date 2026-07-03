المشروع تنفذه وكالة الأناضول بدعم من الاتحاد الأوروبي ومؤسسات تركية ومنظمات من فرنسا ومقدونيا الشمالية ورومانيا

الأناضول تختتم مشروع "العدسة الخضراء" لتأهيل إعلاميين في صحافة المناخ المشروع تنفذه وكالة الأناضول بدعم من الاتحاد الأوروبي ومؤسسات تركية ومنظمات من فرنسا ومقدونيا الشمالية ورومانيا

أنقرة/ الأناضول

أقيم بالعاصمة التركية أنقرة، الجمعة، حفل ختامي لتوزيع شهادات الدورة الرابعة من مشروع "العدسة الخضراء" (GreenLens)، الرامي لتزويد الإعلاميين الدوليين بالمعرفة الأساسية في صحافة المناخ والبيئة.

ومشروع "العدسة الخضراء" تنفذه وكالة الأناضول، بدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة الوطنية التركية، وبمساهمة المركز الوطني لأبحاث قانون البحار بجامعة أنقرة، ومنظمات شريكة من فرنسا ومقدونيا الشمالية ورومانيا، إلى جانب الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا).

وفي كلمته، قال نائب المدير العام لوكالة الأناضول أوغوز أنيس بيرو، إن الدورة الرابعة من المشروع اختُتمت بنجاح.



وأشار أنيس بيرو، إلى أن المشروع يمثل أول مبادرة تمولها برامج الاتحاد الأوروبي، ويعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الإعلام.

وأضاف أن الأناضول، التي تعمل في 137 دولة وتنشر محتواها بـ14 لغة، تنظر إلى تبادل المعرفة باعتباره جزءا أساسيا من مسؤوليتها المؤسسية.

وأكد أنيس بيرو، أن مشروع "العدسة الخضراء" يعد من أبرز المبادرات الرائدة في تدريب الصحفيين على تغطية قضايا البيئة والمناخ.

وأوضح أن المشروع شهد خلال عامين تنظيم أربع دورات تدريبية، شارك فيها أكثر من 100 إعلامي، مع الإعلان عن إطلاق منصة رقمية تتيح الاستفادة المجانية من المواد التدريبية، إضافة إلى إصدار كتاب إلكتروني يضم مخرجات المشروع.

وأضاف أنيس بيرو، أن قضايا البيئة والمناخ أصبحت أولوية استراتيجية لدى الأناضول.



ولفت إلى أن الوكالة تخطط لتنظيم منتدى البيئة نهاية العام الجاري، بهدف توسيع نطاق الاستفادة من الخبرات المتراكمة في إطار المشروع، مع العمل على إطلاق مرحلة ثانية منه.

من جانبه، قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية والشراكات في وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) أوغور تانيلي، إن التغير المناخي أصبح تحديا عالميا يؤثر في جميع الدول.

وشدد تانيلي، على أهمية دور وسائل الإعلام في رفع الوعي المجتمعي ونقل السياسات البيئية إلى الرأي العام.

وفي ختام الحفل، جرى توزيع شهادات المشاركة على المتدربين، بحضور مسؤولي الأناضول و"تيكا" وممثلين عن الجهات الشريكة.