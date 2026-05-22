دورة المراسل الحربي تهدف إلى إعداد مراسلين قادرين على العمل في ظروف الحرب والكوارث وحالات الطوارئ

الأناضول تختتم دورة المراسل الحربي الـ29 بمشاركة 22 صحفيا من 8 دول دورة المراسل الحربي تهدف إلى إعداد مراسلين قادرين على العمل في ظروف الحرب والكوارث وحالات الطوارئ

أنقرة/ الأناضول

اختُتمت في العاصمة التركية أنقرة، الجمعة، دورة "المراسل الحربي" في نسختها الـ29، التي تنظمها وكالة الأناضول، بالتعاون مع مديرية أكاديمية الشرطة والوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا).

وشارك في الدورة 22 متدربا من 8 دول، من بينهم 9 متدربين من الأناضول، بهدف إعداد مراسلين قادرين على العمل في ظروف الحرب والكوارث وحالات الطوارئ.

وأُقيم حفل تسليم الشهادات في المقر العام للأناضول بأنقرة.

وفي كلمتها خلال الحفل، قالت مديرة أكاديمية الأناضول زينب بايرام أوغلو أوزتورك، إن المشاركين أكملوا برنامجا مكثفا استمر 12 يوما، تضمن تدريبات في الصحافة، والسلامة الشخصية، ومصطلحات الحرب، والإسعافات الأولية، وتقنيات القيادة المتقدمة، وغيرها من المهارات الميدانية.

وأضافت أوزتورك، أن الأكاديمية تواصل نقل الخبرات للصحفيين من مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز التضامن الدولي، معربة عن شكرها للجهات الداعمة للبرنامج.

كما هنأت المشاركين في البرنامج على إتمامهم الدورة بنجاح.

من جانبه، أعرب نائب رئيس أكاديمية الشرطة فاتح إينال، عن شكره للأناضول ووكالة تيكا.



وأكد إينال، استمرار مشاركة الخبرات الأمنية في الدورات القادمة، وتدريب الصحفيين على العمل في الظروف الصعبة والمحاكاة الميدانية.

بدوره، قال نائب رئيس تيكا، علي أرجان، إن الصحافة الحربية ليست مجرد مهنة، بل "شهادة على الحقيقة".



وأشار أرجان، إلى أن المشاركين خضعوا لاختبارات جسدية ونفسية مكثفة تحت إشراف كوادر متخصصة، واكتسبوا مهارات عملية ستساعدهم في الميدان.

وقالت الصحفية الأوكرانية المشاركة في الدورة، كارينا بيليوخينا، إن البرنامج يُعد من أكثر برامج تدريب الصحفيين شمولا واحترافية.

وأوضحت بيليوخينا، أن التدريب شمل العمل في ظروف الاحتجاجات، والبقاء في الطبيعة، والتعامل مع مخاطر القصف والألغام، إضافة إلى الإسعافات الأولية واتخاذ القرار تحت الضغط.

واختُتم الحفل بعد تسليم الشهادات للمشاركين.