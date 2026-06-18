الأجندة اليومية للنشرة العربية - الخميس 18 يونيو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الخميس 18 يونيو/ حزيران 2026

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- التداعيات وردود الأفعال عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيعه مذكرة تفاهم مع إيران في قصر فيرساي خلال عشاء مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.



إيران قالت صباح الخميس إن المذكرة مكونة من 14 نقطة وتهدف إلى إنهاء الحرب، وقد تم الانتهاء منها رسميا بعد توقيع الرئيسين عليها (ترامب ومسعود بزشكيان)، وأنه أطلق عليها اسم "مذكرة إسلام آباد".

- متابعة اليوم السابع من منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو المقبل.

- مستجدات اجتماعات المجموعة السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو بين 16 و19 يونيو 2026 تحت شعار "التكامل الإقليمي رافد الازدهار المستدام".

- تداولات الأسبوع بالأسواق المالية وأسعار النفط والمعادن.

- فعاليات وبيانات متوقعة عربيا بمناسبة "اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية" بتاريخ 18 يونيو من كل عام.

تركيا

ـ وزير الدفاع التركي يشار غولر، يشارك بالعاصمة البلجيكية بروكسل في اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".

* فلسطين

- افتتاح مدرسة "الأمل" في منطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة، ضمن جهود وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية لتوسيع خدماتها بالمناطق المتضررة.

- مستجدات أعمال التجريف الإسرائيلية المستمرة منذ يومين لبناء معسكر في منطقة الجابريات بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية التابعة لإدارة لسلطة الفلسطينية.

- الخروقات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة، والاعتداءات شبه اليومية للجيش والمستوطنين بالضفة الغربية المحتلة.

* إسرائيل

- المستجدات وردود الأفعال على إعلان الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب بينهما، بما يشمل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

* لبنان

- جلسة نقاش في العاصمة بيروت ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بالتعاون مع وزارة الإعلام، بمناسبة "اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية"، وتشمل كلمات لوزير الإعلام بول مرقص، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو.

- مستجدات المعاناة الإنسانية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 2 مارس والذي بلغت حصيلة ضحاياه 3 آلاف و884 قتيلا و11 ألفا و856 جريحا.

* تونس

- إضراب عام للمحامين وتجمع في ساحة المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، احتجاجا على تدهور ظروف العمل وعدم إصلاح صندوق التقاعد الخاص بالمحامين، إلى جانب المطالبة باحترام استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.

* ليبيا

- المبعوثة الأممية لدى ليبيا هانا تيته، تقدم إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، تتحدث فيها عن آخر التطورات في الملف الليبي، بعد نحو أسبوعين من اختتام "الحوار المهيكل" في العاصمة طرابلس.

- جلسة نقاش ينظمها "مركز الاتصال الحكومي" التابع لحكومة "الوحدة الوطنية" في طرابلس، يستضيف خلالها وزير الاقتصاد والتجارة سهيل أبو شيحة، بمشاركة صحفيين وممثلين عن وسائل إعلام محلية ودولية.

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* التقارير الخاصة

1- بجودة خدماتها.. تركيا تعزز حضورها بين أفضل الوجهات الفندقية عالميا (تقرير)

التقرير يتناول إنجازا حققته الفنادق التركية في جوائز "ترافيلرز تشويس – الأفضل بلا منازع 2026"، الصادرة عن منصة "تريب أدفايزر".



وتصدر فندق "بوف أولوداغ للتزلج والرفاهية" في بورصة قائمة الفنادق الشاملة في أوروبا، وحل ضمن الأفضل عالميًا في فئته. (النشرة التركية/ أنقرة/ زينب دوار/ 600 كلمة).

2-"درة جديد" في غزة.. أب يروي فاجعة مقتل طفله برصاصة إسرائيلية (قصة إنسانية)

التقرير يحكي قصة إنسانية للأب الفلسطيني بهاء أبو العجين، الذي روى للأناضول تفاصيل مقتل طفله ريان برصاص الجيش الإسرائيلي، في مشهد أعاد إلى الأذهان مأساة مقتل الطفل محمد الدرة قبل ربع قرن.



رصاصة أصابت رأس الطفل فيما أصيب الأب في قدميه قبل أن يحتجزه الجيش الإسرائيلي لساعات وهو ينزف، وتحدث أبو العجين عن تعرضه للتنكيل والتعذيب وحرمانه من الاتصال بالإسعاف أو تقديم المساعدة لطفله. (النشر العربية/ غزة/ حسني نديم/ فيديو/ 830 كلمة).

3- حضرموت اليمنية.. عمارة طينية تتحدى الزمن منذ قرون (تقرير)

تقرير حول العمارة التقليدية في وادي حضرموت شرقي اليمن، حيث ما تزال حصون ومبانٍ شُيدت بالطين وأحجار "القرف" قبل أكثر من 300 عام صامدة حتى اليوم، في نموذج معماري يعكس براعة الأجداد في التكيف مع البيئة والمناخ المحليين.



ويستعرض التقرير شهادات لسكان وبنّائين محليين حول أسرار هذا الإرث العمراني وأهميته الثقافية والسياحية وضرورة الحفاظ عليه. (النشرة العربية/ اليمن/ محمد السامعي/ فيديو/ 470 كلمة).

4- اليابان والمسلمون.. تاريخ من التعايش في مواجهة موجة تحريض جديدة (تقرير)

تقرير يرصد بروز تحركات مناهضة للمسلمين في اليابان خلال الأشهر الأخيرة بالتزامن مع توسع علاقاتها مع الدول الإسلامية، ما أثار نقاشا حول انعكاساتها على صورة اليابان الخارجية.



أحمد ناوكي ماينو، عضو معهد مسجد طوكيو، قال للأناضول إن هذه التحركات لا تمثل المجتمع الياباني بل تعكس تنظيمات ذات دوافع سياسية، محذرا من تضخيم الظاهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي قد توحي بانتشار أوسع من الواقع. (النشرة التركية/ شعلة أوزقان/ فيديو/ 1100 كلمة).

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* ملتيميديا

- "درة جديد" في غزة.. أب يروي فاجعة مقتل طفله برصاص إسرائيلي

- حضرموت اليمنية.. عمارة طينية تتحدى الزمن منذ قرون