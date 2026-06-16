الأجندة اليومية للنشرة العربية - الثلاثاء 16 يونيو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الثلاثاء 16 يونيو/ حزيران 2026



** المتابعات الإخبارية

* دولي

- التداعيات وردود الأفعال حول إعلان باكستان وإيران والولايات المتحدة التوصل لاتفاق سلام بين واشنطن وطهران سيتم التوقيع عليه في سويسرا يوم 19 يونيو الجاري.

- متابعة اليوم الخامس من منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو المقبل، والذي يضم مباريات السعودية / أوروغواي (المجموعة الثامنة) وإيران / نيوزيلندا (المجموعة السابعة) وفرنسا / السنغال (المجموعة التاسعة).

- مستجدات قمة مجموعة السبع في فرنسا والتي تنعقد بين 15 و17 يونيو، بمشاركة رؤساء وحكومات الدول الأعضاء بالمجموعة، وعدد من الدول الشريكة، وبينها مصر التي يمثلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي من المقرر أن يجري لقاءات على هامش القمة أحدها مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

- الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعقد اجتماعا يومي 16 و17 يونيو 2026، هو الأول للرئيس الجديد كيفن وارش، في ظل ترقب المستثمرين حول العالم لقرارات الفيدرالي بشأن سعر الفائدة مع إعلان التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

- تداولات الأسبوع بالأسواق المالية وأسعار النفط والمعادن.

* تركيا

- وزير الخارجية هاكان فيدان يجري زيارة إلى روسيا.

* إسرائيل

- مستجدات ردود الفعل على إعلان الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق مع إيران.

* فلسطين

- رصد تداعيات الخروقات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة، والاعتداءات شبه اليومية للجيش والمستوطنين بالضفة الغربية.

* لبنان

- المعاناة الإنسانية المستمرة جراء عدوان إسرائيل المستمر منذ 2 مارس الماضي والذي بلغت حصيلة الضحايا فيه 3 آلاف و798 قتيلا و11 ألفا و781 جريحا.

* ليبيا

- انطلاق فعاليات منتدى الدفع الإلكتروني في نسخته الثانية برعاية مصرف ليبيا المركزي، ويستمر المنتدى لمدة 3 أيام على أرض معرض طرابلس الدولي بمشاركة واسعة من المصارف والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني.

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* التقارير الخاصة

1- خبيرة بنزع السلاح النووي: الترسانة النووية بإسرائيل مصدر قلق لأمن الشرق الأوسط (مقابلة)

مقابلة مع منسقة البرامج في منظمة "متابعة حظر الأسلحة النووية" التابعة للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، سوزي سنايدر، تحدثت خلالها للأناضول عن الاتجاهات المتعلقة بالتسلح النووي عالميا. وقالت إن الدول التسع المعروفة بامتلاكها أسلحة نووية أنفقت خلال عام 2025 نحو 118.8 مليار دولار على ترساناتها، وإن الترسانة النووية بإسرائيل تعد مصدر قلق لأمن الشرق الأوسط. (النشرة التركية/ جنيف/ محمد إقبال أرسلان/ صور وفيديو/ 900 كلمة).

2- 70 بالمئة من سكانها يحملون الجنسية الأمريكية.. بلدة فلسطينية في مواجهة المستوطنين (تقرير)

تقرير يتحدث فيه منصور منصور، رئيس بلدية منطقة "دير دبوان" شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة عن تداعيات هجوم مستوطنين إسرائيليين على منازل ومركبات وإشعال حرائق بأراضٍ زراعية في البلدة التي يحمل نحو 60 إلى 70 بالمئة من سكانها الجنسية الأمريكية. كما روى مسن فلسطيني (92 عاما) تفاصيل اعتداء استهدفه بشكل مباشر داخل مسجد البلدة، حيث رش مستوطنون مادة البنزين على وجهه وجسده حينما كان ينظر من نافذة المسجد التي اشتعلت فيها النيران ونجا هو من الحريق. (النشرة العربية/ رام الله/ قيس أبو سمرة/ صور وفيديو/ 900 كلمة).

3- الهجرة غير النظامية.. جدل نشر إيطاليا أمنيين على سواحل تونس (تقرير)

تقرير يلخص الجدل الدائر في تونس عقب مصادقة البرلمان الإيطالي مطلع يونيو 2026 على قرار بنشر 22 عنصرا من الحرس المالي الإيطالي في تونس بهدف دعم وتأهيل قوات الحرس البحري التونسي لإدارة ومراقبة الحدود البحرية ومكافحة الهجرة غير النظامية. النائب السابق بالبرلمان التونسي والمقيم في إيطاليا مجدي الكرباعي، قال للأناضول إن الأمر مؤشر على أن السياسات الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط "انتقلت من منطق التعاون إلى منطق إدارة الحدود من الخارج". بدوره، قال محمود بن مبروك، الأمين العام لحزب "المسار"، إن من حق إيطاليا حماية حدودها لكن الاتفاقات الدولية يجب ألا تتعارض مع سيادة البلدان ويجب المصادقة عليها من الدولتين. (النشرة العربية/ تونس/ عادل الثابتي/ 900 كلمة).

4- "ميت رهينة".. متحف مفتوح يحتضن أسرار أول عاصمة في تاريخ مصر (تقرير)

تقرير يتحدث عن منطقة "ميت رهينة" جنوبي محافظة الجيزة، حيث ترقد أطلال مدينة "منف" أول عاصمة في تاريخ مصر، في متحف مفتوح يضم عشرات القطع النادرة والمعابد القديمة، وفي مقدمتها تمثال الملك "رمسيس الثاني"، أحد أبرز الشواهد على عظمة الحضارة الفرعونية. مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية، أوضح للأناضول أن المتحف المفتوح أنشئ بواسطة هيئة الآثار المصرية عام 1985 ويضم ما يزيد عن 60 قطعة أثرية نادرة إضافة إلى معبد للتحنيط. (النشرة العربية/ القاهرة/ حسين القباني/ فيديو/ 900 كلمة).

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* ملتميديا

- 70 بالمئة من سكانها يحملون الجنسية الأمريكية.. بلدة فلسطينية في مواجهة المستوطنين

- "ميت رهينة".. متحف مفتوح يحتضن أسرار أول عاصمة في تاريخ مصر