الأجندة اليومية للنشرة العربية - الاثنين 6 يوليو 2026

أبرز المتابعات الإخبارية:

* تركيا

- الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته يعقد مؤتمرا صحفيا قبيل انعقاد قمة الناتو بالعاصمة التركية أنقرة.

* دولي

- مستجدات حداد وتشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي المستمر منذ 3 يوليو وحتى 9 من الشهر، والتي تشمل نقل النعش بين عدة محطات في إيران والعراق، وتنتهي بالدفن في مدينة مشهد الإيرانية.

- مستجدات المفاوضات الأمريكية-الإيرانية بخصوص تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لإنهاء الحرب.

- مستجدات مباريات كأس العالم 2026 الجارية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو.

- منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" تنظم بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، الحوار العالمي للأمم المتحدة بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي تستضيفه مدينة جنيف السويسرية يومي 6 و7 يوليو، بمشاركة الدول الأعضاء وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع التقني.

- انطلاق المنتدى السياسي الرفيع للتنمية المستدامة في مدينة نيويورك الأمريكية ويستمر حتى 10 يوليو، والمخصص لبحث سياسات الطاقة المستدامة والاقتصاد الأخضر على مستوى الأمم المتحدة.

* فلسطين

- وقفة أسبوعية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة، مخصصة لمناصرة الأسرى والأسيرات الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وخاصة المرضى منهم.

- مؤتمر صحفي يعقده المكتب الإعلامي الحكومي، أمام خيمة الصحفيين في "مستشفى شهداء الأقصى" وسط قطاع غزة.

- متابعة الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع استمرار اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

* إسرائيل

- متابعة الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، والضفة الغربية، وقطاع غزة، ولبنان.

* سوريا

- زيارة مرتقبة يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق، وفق ما أعلنته مديرية الإعلام في الرئاسة السورية.

* لبنان

- التطورات الميدانية في جنوبي لبنان، وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار و"اتفاق الإطار" الموقع مؤخرا.

* الجزائر

- ترقب النتائج المؤقتة لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) التي جرت الخميس، وتعليق الأحزاب والمراقبين الدوليين عليها.

* اليمن

- التطورات الميدانية غداة توجيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قوات الجيش بالحفاظ على "أعلى درجات الجاهزية لمواجهة الحوثيين"، وذلك بعد مواجهات مسلحة بين الطرفين الجمعة والسبت، خلفت عشرات القتلى والجرحى من الجانبين، في محافظة الحديدة غربي البلاد.

* تونس

- وقفة احتجاجية تنظمها المنظمة التونسية للأطباء الشبان داخل المستشفى الجامعي "فطومة بورقيبة" في مدينة المنستير، تليها مسيرة سلمية في اتجاه مقر المحكمة الابتدائية، رفضا لاعتداء تعرض له الأستاذ المساعد في جراحة الكلى بالمستشفى الجامعي، الدكتور محمد حلمي طبقة، قبل أيام.

* السودان

- التطورات الميدانية عقب إعلان الجيش عن تقدم قواته نحو مدينة الكرمك الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق، ضد قوات الدعم السريع و"الحركة الشعبية/ شمال" المتحالفة معها، وسط تحذيرات دولية من موجات نزوح مستمرة نتيجة استمرار المعارك بعدة جبهات في البلاد.

** التقارير الخاصة

* تركيا

1-"البشرف".. المصارعة الزيتية في تركيا إرث ثقافي يجسد الشرف والاحترام (تقرير)

تقرير يتناول طقوس "البشرف" الذي يسبق نزالات بطولة قرقبينار التاريخية للمصارعة الزيتية في تركيا، ويستعرض دلالاته الثقافية والروحية والأخلاقية، ورمزية حركاته، ومكانته في الحفاظ على هوية أقدم رياضة شعبية في تركيا، بالتزامن مع اختتام النسخة 665 من البطولة في ولاية أدرنة التركية.



اليونسكو أدرجت هذه الرياضة بالعام 2010 ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية. (النشرة التركية/ أدرنة/ صالح باران/ صور وفيديو/ 850 كلمة).

* الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2-"يا طالعين الجبل" نموذجا.. محاولة استيطان للاستيلاء على الموروث الثقافي الفلسطيني (تقرير)

تقرير يسلط الضوء على تداعيات استخدام مستوطنين لحن الأغنية التراثية الفلسطينية "يا طالعين الجبل" في مقطع مصور داخل مزرعة استيطانية بالضفة الغربية، حيث يعتبره فلسطينيون امتدادا لمحاولات الاستيلاء على الموروث الثقافي الفلسطيني بعد السيطرة على الأرض.



ويرى مسؤولون فلسطينيون أن الواقعة تندرج ضمن مساعٍ لإضفاء "بعد ثقافي مزيف" على المشروع الاستيطاني، في وقت تتوسع فيه المزارع الاستيطانية التي باتت تسيطر على نحو 786 ألف دونم من أراضي الضفة، وسط قيام إسرائيل بتسريع الاستيطان وطمس الهوية الثقافية الفلسطينية. (النشرة العربية/ رام الله/ قيس أبو سمرة/ 740 كلمة).

3- عميد الأسرى السوريين: فرحتي بسقوط النظام لا بخروجي بعد 43 عاماً (مقابلة)

مقابلة يروي فيها عميد الأسرى السوريين رغيد الططري، تفاصيل 43 عاما قضاها في سجون نظام الأسد، متنقلا بين تدمر وصيدنايا وعدرا والسويداء وطرطوس، قبل خروجه مع سقوط النظام في ديسمبر 2024.



ويكشف الططري أن عائلته دفعت 20 ألف دولار لتأمين أول زيارة له بعد 16 عاما من الاعتقال والتي رأى فيها ابنه لأول مرة، مؤكدا أن فرحته بتحرير سوريا كانت أكبر من فرحته بالخروج من السجن، فيما يستعرض شهادته حول التعذيب في معتقل تدمر وتحولات سجن صيدنايا خلال سنوات الثورة السورية. (النشرة العربية/ دمشق، ليث الجنيدي- عمر فاروق مادان أوغلو/ صور وفيديو/ 790 كلمة).

4- من رحم الصعوبات الحركية.. أطفال عرب في مصر يولدون من جديد (تقرير)

تقرير يتحدث عن رحلات علاج تكللت بالنجاح لأطفال عرب يعانون من إعاقات جسدية في مركز للعلاج الطبيعي والتأهيل في العاصمة المصرية القاهرة، ويرصد التقرير حالات لأطفال من فلسطين واليمن وليبيا تمكنوا من التغلب على الصعاب والمشي مجددا.



الدكتور أحمد عبد الغنى المتخصص في العلاج الطبيعي وعلاج الأطفال بالمركز، قال للأناضول، إن بعض الحالات التي جاءت إلى المركز أخبرهم أطباء سابقون أن حالاتهم ميؤوس منها وأنهم لن يتمكنوا من الوقوف على أقدامهم، ولكن بفضل إصرار وإرادة الأطفال وصبر وخبرة الأطباء في المركز تكللت رحلة علاجهم بنجاح. (النشرة العربية/ القاهرة/ حسين القباني/ صور وفيديو/ 800 كلمة).

** ملتيميديا

- عميد الأسرى السوريين: فرحتي بسقوط النظام لا بخروجي بعد 43 عاماً

- من رحم الصعوبات الحركية.. أطفال عرب في مصر يولدون من جديد