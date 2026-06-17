الأجندة اليومية للنشرة العربية - الأربعاء 17 يونيو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الأربعاء 17 يونيو/ حزيران 2026

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- التداعيات وردود الأفعال حول الإعلان عن التوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة من المرتقب التوقيع عليه في سويسرا يوم 19 يونيو الجاري.

- متابعة اليوم السادس من منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو/ تموز المقبل.

- اختتام قمة مجموعة السبع في فرنسا، المنعقدة ما بين 15 و17 يونيو الجاري، بمشاركة رؤساء وحكومات الدول الأعضاء بالمجموعة، وعدد من الدول الشريكة.

- اختتام اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتي استمرت يومي 16 و17 يونيو 2026، في أول مشاركة للرئيس الجديد كيفن وارش، في ظل ترقب المستثمرين حول العالم لقرارات الفيدرالي بشأن سعر الفائدة مع إعلان التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

- متابعة اجتماعات المجموعة السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو بين 16 و19 يونيو 2026 تحت شعار "التكامل الإقليمي رافد الازدهار المستدام".

- تداولات الأسبوع بالأسواق المالية وأسعار النفط والمعادن.

* تركيا

-وزير الخارجية هاكان فيدان يجري لقاءات في ثاني أيام زيارته في روسيا.

* إسرائيل

- المستجدات وردود الأفعال على إعلان الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق مع إيران.

* فلسطين

- الخروقات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة، والاعتداءات شبه اليومية للجيش والمستوطنين بالضفة الغربية.

* لبنان

- كلمة متلفزة لأمين عام "حزب الله" نعيم قاسم.

- مستجدات المعاناة الإنسانية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 2 مارس/ آذار الماضي والذي بلغت حصيلة ضحاياه 3 آلاف و826 قتيلا و11 ألفا و851 جريحا.

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* التقارير الخاصة

** تركيا

1- ببصمة الزعانف.. باحثون أتراك يطورون آلية لرصد الدلافين في بحار إسطنبول (تقرير)

يتحدث التقرير عن تمكن باحثون أتراك من تطوير آلية لرصد الدلافين في مياه مضيق البوسفور وبحر مرمرة ما يسمح بالتعرف عليها اعتمادا على العلامات الفريدة الموجودة على زعانفها الظهرية. وقال خبراء أتراك للأناضول إن ثلاثة أنواع رئيسية من الدلافين تعيش في البوسفور ومرمرة وهي "الأفالينا" و"الترتاك" و"موتور"، حيث لاحظت فرق الرصد مؤخرا وجود مجموعات كبيرة تضم دلافين صغيرة وحديثة الولادة في عدة مناطق في مؤشر إيجابي على نجاح جهود الحماية البيئية. (النشرة التركية/ إسطنبول/ شادومان توركآي/ صور وفيديو/ 750 كلمة).

** الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

- مع استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة.. إلى متى ستصمد السلطة الفلسطينية مالياً؟ (تقرير)

تقرير يتناول تداعيات استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية التي تشمل ضرائب وجمارك تجبيها تل أبيب نيابة عن السلطة على السلع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية، قبل تحويلها شهرياً إلى وزارة المالية الفلسطينية. التقرير يناقش قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها المالية، في ظل استمرار صرف أجزاء من الرواتب فقط وتراجع النشاط الاقتصادي، ويخلص التقرير إلى أن السلطة لا تزال قادرة على الاستمرار "مؤقتا" بفضل الإيرادات المحلية وبعض المنح الدولية. (النشرة العربية/ رام الله/ قيس أبو سمرة/ 900 كلمة).

- الكلاب الضالة في تونس.. هل تنجح بدائل التعقيم والإيواء فيما أخفق فيه القنص؟ (تقرير)

تقرير يتناول الجدل الدائر في تونس بشأن الطريقة الصحيحة للتخلص من الكلاب الضالة، حيث يرى المواطنون أن من حقهم الدفاع عن أنفسهم بالتخلص من الكلاب عبر الحملات الرسمية لقنص الكلاب كإجراء احترازي من "داء الكَلَب"، لكن نشطاء مدافعين عن حقوق الحيوان يرون أن الرصاص ليس حلا، داعين إلى توسيع حملات تلقيح الكلاب وإيجاد مأوى آمن لها. (النشرة العربية/ تونس/ عادل الثابتي/ 850 كلمة).

