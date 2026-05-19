استعراضات جوية مبهرة تضيء سماء صامصون نفذها فريقا الاستعراض التابعان للقوات الجوية التركية "النجوم التركية" و"سولو تورك" بمناسبة عيد الرياضة والشباب وذكرى أتاتورك في 19 مايو/أيار من كل عام..

صامصون/ الأناضول

شهدت مدينة صامصون شمالي تركيا، الثلاثاء، عروضاً جوية مبهرة ضمن فعاليات "عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى أتاتورك"، الذي يُحتفى به في 19 مايو/أيار من كل عام.

وتحيي المدينة الذكرى الـ107 لوصول مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك إلى صامصون في 19 مايو/أيار 1919، وهي المحطة التي تُعد بداية حرب الاستقلال التركية.

وبهذه المناسبة، قدّم فريقا الاستعراض الجوي التابعان للقوات الجوية التركية "النجوم التركية" و"سولو تورك" عروضاً جوية استمرت نحو ساعة في سماء المدينة، وسط متابعة جماهيرية من الشواطئ والمناطق المرتفعة في أجواء احتفالية.