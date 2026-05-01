بسبب التوتر في الشرق الأوسط عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي

استئناف الرحلات الجوية بين كركوك وأنقرة بعد توقفها نحو شهرين بسبب التوتر في الشرق الأوسط عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي

كركوك / الأناضول

استأنف مطار كركوك شمالي العراق رحلاته إلى العاصمة التركية أنقرة، بعد تعليقها بسبب التوتر في الشرق الأوسط عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وقال المسؤول الإعلامي في مطار كركوك هردي صمد، إن الخطوط الجوية العراقية سيرت الجمعة، أول رحلة إلى أنقرة عند الساعة 09:45 صباحا، وذلك بعد انقطاع دام نحو شهرين.

وأضاف أن رحلات كركوك - أنقرة ستُسيَّر ثلاث مرات أسبوعيا.

وكان العراق قد أغلق مجاله الجوي أمام حركة الطيران مع تصاعد التوتر في المنطقة عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وافتُتح مطار كركوك في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بحضور وزير النقل العراقي آنذاك ناصر حسين، وبدأت أولى الرحلات الدولية إلى تركيا في الشهر نفسه.

