اختتام مهرجان "الرياضات التقليدية" في إسطنبول حفل الختام حضره والي إسطنبول داود غُل ونائب رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية هاكان قازانجي إلى جانب ممثلي المؤسسات الداعمة للمهرجان

إسطنبول/ الأناضول

اختتمت، الأحد، فعاليات مهرجان الرياضات التقليدية الثقافي الثامن في إسطنبول، حيث استمر أربعة أيام بمشاركة واسعة من مختلف أنحاء العالم.

وأشرف على تنظيم المهرجان الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية، وبشراكة إعلامية من وكالة الأناضول، وجمع رياضيين وفنانين وحرفيين ومهتمين بالثقافة وزوار من مناطق جغرافية متعددة.

وشهد المهرجان اهتمامًا كبيرًا من الزوار بالمسابقات والأنشطة التي شملت رياضات الرماية والمصارعة والرماية على ظهر الخيل، إضافة إلى العروض البهلوانية وفنون القتال والألعاب الشعبية والحرف اليدوية وفنون الطهي والعروض المسرحية، حيث أتيحت الفرصة للأطفال والكبار لتجربة الرياضات التقليدية.

وتم تنظيم المهرجان بهدف نقل الرياضات التقليدية والقيم الثقافية إلى الأجيال القادمة، إذ أمضى نحو 1.5 مليون طفل وشاب وولي أمر وقتهم في مختلف مناطق الفعاليات.

وأقيم حفل ختام للفعالية بحضور والي إسطنبول داود غُل، ونائب رئيس الاتحاد هاكان قازانجي، ومسؤولين فيه، إلى جانب ممثلي المؤسسات الداعمة للمهرجان، فيما حضر عن وكالة الأناضول مدير أخبار تركيا حسن آي.

والخميس، انطلق المهرجان في مطار أتاتورك، بمشاركة الجزائر وفلسطين والمغرب واليابان وكازاخستان وأذربيجان وليتوانيا وروسيا وقرغيزيا وإسبانيا وإيطاليا والبوسنة.

وشهدت فعاليات المهرجان إقامة عروض تمثل ثقافات شعوب متعددة مثل الأتراك الغاغاوز والباشكير والتركمان.

