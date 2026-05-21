اختتام فعاليات اليوم الأول من مهرجان الرياضات التقليدية في إسطنبول

إسطنبول/ الأناضول

اختُتمت، الخميس، فعاليات اليوم الأول من النسخة الثامنة لـ"مهرجان الرياضات التقليدية" المقام في إسطنبول، وسط حضور جماهيري كثيف.

وانطلقت فعاليات اليوم الأول بقص شريط الافتتاح من قبل رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية بلال أردوغان، أعقبه عرض للفروسية.

وشهد حفل الافتتاح كلمات لكل من وزير الصحة كمال مميش أوغلو، ووزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، ووزير الشباب والرياضة عثمان أشقين باك، إضافة إلى والي إسطنبول داود غُل.

وتضمن اليوم الأول من المهرجان فعاليات متنوعة شملت الرياضات والألعاب التقليدية، والحرف اليدوية، وفنون الطهي، والعروض المسرحية والفنية.

ويقام المهرجان في مطار أتاتورك بإسطنبول بين اليوم الخميس والأحد المقبل، بشراكة إعلامية من وكالة الأناضول.

وبحسب مراسل الأناضول، تشهد نسخة هذا العام مشاركة دول عدة منها: الجزائر والمغرب وفلسطين واليابان وكازاخستان وأذربيجان وليتوانيا وروسيا وقرغيزيا وإسبانيا وإيطاليا والبوسنة والهرسك.

وضمن فعاليات المهرجان ستقام عروض تمثل ثقافات شعوب متعددة مثل الأتراك الغاغاوز والباشكير والتركمان، كما سيتمكن الزوار من مشاهدة وتجربة عدد من الرياضات والألعاب التقليدية مجانا، مثل الرماية وركوب الخيل، تحت إشراف مختصين، إضافة إلى المشاركة في ورش للحرف اليدوية والفنون التقليدية.