اجتماع اقتصادي في قارص يعزز مسار التطبيع بين تركيا وأرمينيا

قارص/ الأناضول

استضافت ولاية قارص شرقي تركيا، الثلاثاء، اجتماعا لرجال الأعمال الأتراك والأرمن، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودعم مسار التطبيع الجاري بين أنقرة ويريفان.

وشارك في الاجتماع مسؤولون من وزارتي الخارجية في تركيا وأرمينيا، وممثلون عن غرف التجارة والبورصات في ولايات قارص وأرضروم وأردهان وإغدير، إلى جانب عدد من رجال الأعمال من البلدين.

وأكدت نائبة المدير العام لشؤون منطقة القوقاز في وزارة الخارجية التركية، عائشة أوزر، أن الاجتماع يمثل محطة مهمة في مسار التقارب بين تركيا وأرمينيا، مشيرة إلى أن اللقاء المباشر بين ممثلي قطاع الأعمال في البلدين يعكس إرادة مشتركة لبناء مستقبل قائم على التعاون.

وأضافت أن الخطوات المتخذة في إطار عملية التطبيع لن تعود بالنفع على البلدين فحسب، بل ستسهم أيضا في تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة جنوب القوقاز وعموم أوراسيا.

من جانبه، قال مستشار وزير الخارجية الأرميني، هايك داربينيان، إن فرص التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين كبيرة.



وشدد على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية وفتح قنوات تجارة مباشرة، بما في ذلك عبر خطوط السكك الحديدية، الأمر الذي من شأنه توسيع نطاق التجارة وصولا إلى الأسواق الأوروبية.

بدوره، أوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة في قارص، قادر بوزان، أن اللقاء لا يقتصر على كونه منتدى اقتصاديًا، بل يشكل فرصة لوضع أسس شراكات جديدة وصياغة رؤية اقتصادية مشتركة للمنطقة.

وأشار بوزان إلى أن قارص تتمتع بإمكانات كبيرة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية واللوجستيات والسياحة والطاقة، مؤكدا أن أرمينيا تمتلك بدورها خبرات مهمة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والتجارة والسياحة.

واختُتم الاجتماع بجلسات ثنائية بين رجال الأعمال الأتراك والأرمن لبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك.

وتواصل تركيا وأرمينيا بذل الجهود لتطبيع العلاقات بينهما، حيث عقد البلدان سلسلة اجتماعات ولقاءات لبحث خطوات التطبيع كان آخرها بالعاصمة الأرمينية يريفان في أيلول/ سبتمبر الماضي.

ونهاية عام 2021، أعلنت تركيا تعيين سردار قليتش، سفيرها السابق لدى واشنطن، ممثلا خاصا لها لمباحثات تطبيع العلاقات مع أرمينيا التي عينت نائب رئيس برلمانها روبن روبينيان ممثلا خاصا لها في إطار عملية الحوار بين البلدين.