اجتماع أمني رفيع بأنقرة لتأمين قمة الناتو في يوليو

أنقرة/ الأناضول

أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي، الاثنين، عقد اجتماع أمني موسع في العاصمة أنقرة تناول الإجراءات والتدابير الأمنية في استضافة قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الـ36 يومي 7 و8 يوليو/تموز المقبل.

وذكر في منشور عبر حسابه بمنصة "إن سوسيال" التركية أوضح تشيفتشي أن الاجتماع الأمني عُقد في مقر وزارة الداخلية التركية قبيل قمة الناتو الـ 36 المقبلة في أنقرة.

وأشار تشيفتشي إلى أنهم ناقشوا التدابير الأمنية المتعلقة بالقمة -التي ستُعقد بمشاركة رؤساء دول الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)- من كافة الجوانب.

وقال في هذا الإطار إن الاجتماع شهد تقديم إحاطة شاملة من قِبل المديرية العامة للأمن، والقيادة العامة لقوات الدرك (الجندرما).

وأكد أن تركيا تواصل جميع الاستعدادات بدقة وعناية لضمان تنظيم هذا الحدث الهام، الذي تستضيفه، في أجواء من الطمأنينة والأمان المطلق.

