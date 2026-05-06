اتفاق تركي سعودي على إعفاء الجوازات الدبلوماسية والخاصة من التأشيرة في ختام اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي الذي ترأسه وزير الخارجية هاكان فيدان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان في أنقرة

أنقرة / الأناضول

وقّعت تركيا والسعودية، الأربعاء، اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، أن توقيع الاتفاقية جاء في ختام اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي الذي ترأسه وزير الخارجية هاكان فيدان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان بالعاصمة أنقرة.

ومجلس التنسيق التركي السعودي هو آلية للتعاون والتشاور أُنشئت عام 2016 برئاسة وزيري خارجية البلدين، بغية رصد العلاقات الثنائية بكافة أبعادها ضمن إطار مؤسسي.

وعُقد الاجتماع الأول للمجلس بأنقرة في 7 و8 فبراير/ شباط 2017، فيما جرى الاجتماع الثاني بالرياض في 18 مايو/ أيار 2025.

ويضمّ المجلس 5 لجان فرعية بمشاركة الجهات المعنية من البلدين، وهي "اللجنة السياسية والدبلوماسية"، و"اللجنة العسكرية والأمنية"، و"لجنة الثقافة والرياضة والإعلام والسياحة"، و"لجنة التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم"، و"لجنة التجارة والصناعة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة".