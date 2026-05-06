اتفاقيتان بين تركيا وإندونيسيا لتصدير تكنولوجيا دفاعية

إسطنبول/ الأناضول

وقّعت شركة "أسيلسان" التركية والسلطات الإندونيسية اتفاقيتين لتصدير تكنولوجيا دفاعية واستخدامها في الجيش الإندونيسي.

جاء ذلك على هامش معرض "ساها 2026" الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء، الذي يُنظم في مركز إسطنبول للمعارض بين 5 و9 مايو/ أيار الجاري.

وفي هذا الإطار، جرى توقيع اتفاقية خاصة بحمولات المركبات البحرية غير المأهولة لصالح قيادة القوات البحرية الإندونيسية، إلى جانب اتفاقية أنظمة اتصالات سيتم تطويرها لصالح القوات المسلحة الإندونيسية.

ووقع على الاتفاقيتين من الجانب التركي، كل من نائب المدير العام لشركة أسيلسان أوزغور تايلان ساري، ومدير شركة "بي تي ريبابليك" الإندونيسية إيفاندري فبرياندو سيتبو.

وبموجب الاتفاقيتين، سيتم تزويد إندونيسيا بالأنظمة التركية التي تطورها شركة "أسيلسان".

والثلاثاء، انطلقت فعاليات معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، في مركز إسطنبول للمعارض، ويستمر حتى 9 مايو/ أيار الجاري.

وتقام نسخة هذا العام من المعرض الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية، على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة متوقعة من أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

ويستهدف المعرض، الذي ينظم مرة كل عامين، رفع قيمة عقود التصدير من 6.2 مليارات دولار، التي تم تحقيقها في نسخة "ساها 2024" إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار هذا العام.