اتفاقية تركية إماراتية لدمج ذخائر "الطارق" بمسيرة "أقنجي" شركة "بايكار" التركية وقعت أيضا اتفاقا مع شركتي "غروبو إيسي" الإيطالية، و"صفران إلكترونيكس آند ديفنس" الفرنسية

إسطنبول / الأناضول

وقَّعت شركة "بايكار" التركية، الخميس، مع مجموعة "إيدج" الإماراتية للصناعات الدفاعية، اتفاقية لدمج ذخيرة "الطارق" مع المسيرة "بيرقدار أقنجي".

ووقع الاتفاقية على هامش معرض "ساها 2026" بمدينة إسطنبول، الرئيس التنفيذي لشركة "بايكار" خلوق بيرقدار، ونظيره بشركة "إيدج" حمد محمد المرر.

وتتعلق الاتفاقية بدمج ذخيرة "الطارق" دقيقة التوجيه التي تنتجها "إيدج"، مع الطائرة المسيرة "بيرقدار أقنجي" التي تنتجها "بايكار".

وكانت الإمارات أطلقت مجموعة التكنولوجية المتقدمة بمجال الدفاع "إيدج" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وتضم 25 شركة تابعة متخصصة بقطاع الدفاع.

كما وقعت "بايكار" اتفاقا مع شركة "غروبو إيسي" الإيطالية لتأسيس خطوط تصنيع تسلسلي لتقنيات الطائرات بدون طيار.

وفي اتفاق آخر، وقَّعت "بايكار" مذكرة تفاهم مع شركة "صفران إلكترونيكس آند ديفنس" الفرنسية بشأن التعاون الاستراتيجي في إلكترونيات الطيران والحلول الإلكترونية.

وتقام نسخة هذا العام من معرض "ساها" الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية بين 5 و9 مايو/أيار الجاري، على مساحة تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية.