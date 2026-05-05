اتفاقية تركية أمريكية لتزويد طائرات حر جيت بمحركات "إف 404" بين شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" وشركة "جي إي إيروسبيس" الأمريكية

إسطنبول / الأناضول

وقعت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" مع شركة "جي إي إيروسبيس" الأمريكية، اتفاقية لتزويد طائرات "حر جيت" بمحركات "إف 404".

وقال المدير العام لـ"توساش" محمد دمير أوغلو، إن طائرة التدريب النفاثة التركية "حر جيت" تمثل مرحلة متقدمة لقدرات الشركة في مجالي الطيران والدفاع.

وأشار دمير أوغلو في بيان صادر عن الشركة الأمريكية، الثلاثاء، إلى أن الاتفاق يشكل خطوة حاسمة في مسار تطوير الطائرة التركية النفاثة.

وأضاف: "تعاوننا الممتد لسنوات طويلة مع جي إي إيروسبيس يواصل توفير قدرات الدفع الحيوية التي تدعم نجاح حر جيت منصة تدريب حديثة وموثوقة وقادرة على المنافسة عالميا، ويعزز رؤيتنا وقدراتنا الصناعية".

من جانبها، أكدت ريتا فلاهيرتي نائبة رئيس المبيعات العالمية وتطوير الأعمال في قطاع الدفاع والأنظمة لدى "جي إي إيروسبيس" أهمية الاتفاق، معربة عن اعتزازها بثقة "توساش" التركية بشركتها.

وتعتمد "حر جيت" على محرك "إف 404"، وهو من المحركات التوربينية المروحية المجربة في ظروف القتال، ويستخدم على نطاق واسع في طائرات التدريب المتقدم والمقاتلات بالعالم.

وصُممت "حر جيت" لتلبية متطلبات مهام التدريب الحديثة، من خلال توفير مرونة تشغيلية بفضل تجهيزها بأنظمة طيران متقدمة وأداء عالٍ وحلول من الجيل الجديد.

وتعد "حر جيت" من أبرز مشاريع الصناعات الجوية التركية، إذ تطورها "توساش" طائرة تدريب نفاثة متقدمة، مع إمكانات للقيام بمهام قتالية خفيفة، في إطار مساعي أنقرة لتعزيز قدراتها الدفاعية وتقليل الاعتماد على الخارج.