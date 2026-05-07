بايكار وقعت عدة اتفاقيات أخرى مع شركات محلية، خلال معرض "ساها 2026" الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء بإسطنبول

اتفاقية إطارية للتعاون بين "بايكار" التركية و"إيدج" الإماراتية بايكار وقعت عدة اتفاقيات أخرى مع شركات محلية، خلال معرض "ساها 2026" الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء بإسطنبول

إسطنبول/ الأناضول

وقّعت شركة بايكار التركية المتخصصة بتقنيات الطائرات المسيَّرة، اتفاقية إطارية للتعاون مع مجموعة إيدج الإماراتية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والطيران.

جاء ذلك خلال معرض "ساها 2026" الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء، المقام في مركز إسطنبول للمعارض.

وأفاد مراسل الأناضول، أن شركة بايكار، وقعت سلسلة اتفاقيات تعاون جديدة مع شركات محلية وأجنبية على هامش المعرض.

وشملت الاتفاقيات، تعاون مع شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية، لتطوير وتوريد الرؤوس الحربية والصواعق الخاصة بالطائرات المسيّرة.

كما شملت اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة أقصى التركية المتخصصة بتصنيع مواد مركبة متقدمة، تتعلق بمشاريع المواد المركبة المستخدمة في منصات "بيرقدار أقينجي" و"قزل إلما" و"تي بي 2" و"تي بي 3" و"كي 2".

وشملت أيضا اتفاقيات تعاون مع كل من شركة "توساش" التركية لصناعة المحركات "تي إي أي"، وشركة الصناعات الإلكترونية العسكرية التركية "أسيلسان"، و"روكيتسان" التركية المتخصصة بصناعة الصواريخ.

وعلى الصعيد الدولي، وقّعت بايكار، اتفاقية إطارية للتعاون مع مجموعة إيدج الإماراتية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والطيران.

وتقام نسخة هذا العام من معرض "ساها" الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية بين 5 و9 مايو/أيار الجاري، على مساحة تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية.