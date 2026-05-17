اتحاد النقابات العربية يدعم رئيس "حق-إيش" التركي في "الصمود العالمي" الأمينة العامة لـ"اتحاد النقابات العربية" هند بن عمار تتضامن مع رئيس اتحاد نقابات العمال التركي "حق ـ إيش" محمود أرسلان، المشارك في أسطول الصمود العالمي..

أنقرة / الأناضول



أعربت الأمينة العامة لـ"اتحاد النقابات العربية" هند بن عمار، عن دعمها وتضامنها مع رئيس اتحاد نقابات العمال التركي "حق ـ إيش" (HAK-İŞ) محمود أرسلان، المشارك في أسطول الصمود العالمي.

جاء ذلك في رسالة مصورة، بحسب بيان صادر عن "حق-إيش" التركي، الأحد.

وأوضح البيان أن أرسلان انضم إلى أسطول الصمود العالمي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التضامن الدولي ضد الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على غزة، وسياسات الحصار، ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

وذكر البيان أن بن عمار قالت في رسالتها: "أخي محمود، نتابع بفخر مشاركتكم في أسطول الصمود العالمي، ونؤكد أن هذه المشاركة تبعث برسالة قوية إلى العالم باسم الحركة النقابية. نحن، العمال والنقابات في العالم والمنطقة العربية، لا يمكننا التزام الصمت إزاء الحصار الوحشي الذي يتعرض له سكان غزة، وحرمانهم من الغذاء والماء والدواء ووسائل الحماية".

وأضافت: "نجدد، باسم اتحاد النقابات العربية، تضامننا معكم ومع جميع المشاركين في أسطول الصمود العالمي، ونعرب عن دعمنا لكافة المبادرات السلمية الهادفة إلى رفع الحصار عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين الأبرياء".

ويضم الأسطول، الذي أبحر الخميس من مرمريس التركية، أعضاء مجلس إدارة "أسطول الصمود العالمي" بينهم سميرة آق دنيز أوردو، وإيمان المخلوفي، وسعيد أبو كشك، وكو تينموانغ، ونتاليا ماريا، إضافة إلى عدد كبير من الناشطين القادمين من 70 دولة.

كما شارك رئيس اتحاد نقابات العمال التركي أرسلان في إحدى سفن الأسطول.

وفي 29 أبريل/ نيسان الماضي، شن الجيش الإسرائيلي هجوما غير قانوني في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، استهدف سفنا لـ"أسطول الصمود" الذي ضم 345 مشاركا من 39 دولة، بينهم مواطنون أتراك.

واحتجزت إسرائيل 21 قاربا وعلى متنها نحو 175 ناشطا، فيما واصلت بقية القوارب رحلتها باتجاه المياه الإقليمية اليونانية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة محاولات لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، والذي تسبب في تدهور إنساني لا سيما بعد الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت عن دمار واسع للبنية السكنية وتشريد نحو 1.5 مليون فلسطيني داخل القطاع.

