لجمع 50 مليون فرانك سويسري عقب الزلزال المزدوج الذي ضربها وأدى إلى مقتل 589 شخصا وإصابة ألفين و980 آخرين..

اتحاد الصليب والهلال الأحمر يطلق نداء لإغاثة فنزويلا لجمع 50 مليون فرانك سويسري عقب الزلزال المزدوج الذي ضربها وأدى إلى مقتل 589 شخصا وإصابة ألفين و980 آخرين..

جنيف/ الأناضول



أطلق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر نداء عاجلا لجمع 50 مليون فرنك سويسري (نحو 62 مليون دولار) لدعم الاستجابة الإنسانية في فنزويلا عقب الزلزال المزدوج.

وأوضح الاتحاد، في بيان، الجمعة، أنه أطلق النداء بعد أقل من 48 ساعة على وقوع زلزالين قويين في فنزويلا.

وأشار إلى أن الأموال المجمعة ستستخدم لدعم الصليب الأحمر الفنزويلي في مساعدة نحو 300 ألف شخص تضرروا بشكل كبير من الكارثة، مع تركيز أولي على منطقتي لا غوايرا وكاراكاس الكبرى، الأكثر تضررا.

وأوضح البيان أن الاتحاد أرسل الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا بوزن 17 طنا.

ونقل البيان عن الأمين العام للاتحاد، ياغان شاباغين، قوله إن الزلزالين كانا "مدمرين" للشعب الفنزويلي، مضيفا أن فرق الاتحاد والصليب الأحمر الفنزويلي تحركت فورا للاستجابة.

ودعا شاباغين المجتمع الدولي إلى دعم النداء العاجل وتقديم المساندة خلال الأيام المقبلة وعلى المدى الطويل.

ومساء الأربعاء، أفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي بوقوع زلزالين متتالين في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات.

وأدى الزلزال إلى انهيار مبان في عدة مناطق من العاصمة كاراكاس، وولايات ميراندا ولا غوايرا وأراغوا وكارابوبو وفالكون.

وأعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز، بلوغ حصيلة ضحايا الزلزال 589 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين ألفين و980 شخصا.