تم الإعلان في مارس/ آذار 2025 عن إنشاء شركة مشتركة بين "بايكار" التركية و"ليوناردو" الإيطالية تحمل اسم "إل بي إيه سيستمز"، وجرى توقيع الاتفاق في يونيو/ حزيران من العام نفسه..

إيطاليا وتركيا تطلقان مشروعًا مشتركًا لتصنيع الطائرات المسيّرة تم الإعلان في مارس/ آذار 2025 عن إنشاء شركة مشتركة بين "بايكار" التركية و"ليوناردو" الإيطالية تحمل اسم "إل بي إيه سيستمز"، وجرى توقيع الاتفاق في يونيو/ حزيران من العام نفسه..

روما/ الأناضول



وافقت الحكومة الإيطالية على مشروع مشترك أُطلق العام الماضي بين شركتي "ليوناردو" الإيطالية و"بايكار" التركية، يهدف إلى إنتاج منظومات الطائرات المسيّرة.

ووفقاً لما أوردته صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، الأربعاء، فإن مجلس الوزراء الإيطالي منح الضوء الأخضر لإنشاء المشروع المشترك، الذي يتوزع فيه رأس المال بنسبة 50 بالمئة لكل من الطرفين، لتصميم وتطوير وإنتاج الطائرات المسيّرة.

من جهتها، ذكرت صحيفة "إل ميساجيرو" أن الحكومة وافقت على تأسيس شركة مشتركة لإنتاج "أنظمة جوية غير مأهولة من الجيل الجديد"، بحيث تمتلك "ليوناردو" و"بايكار" حصة متساوية بواقع 50 بالمئة لكل منهما.

وأضافت الصحيفة أن وزير الدفاع غويدو كروسيتو دفع باتجاه إقرار هذا المشروع، في حين وضعت الحكومة بعض القيود التنظيمية، من بينها قصر تصدير الطائرات المسيّرة المنتجة على الدول المتوافقة مع سياسات حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار حماية "المصالح الاستراتيجية الوطنية" وضمان استمرارية سلاسل التوريد.

وكان قد أُعلن في مارس/آذار 2025 عن تأسيس شركة مشتركة بين "بايكار" و"ليوناردو" تحت اسم "إل بي إيه سيستمز"، فيما جرى توقيع الاتفاق الرسمي في يونيو/حزيران من العام نفسه.

وتُعد شركة "بايكار"، المصنعة للطائرة المسيّرة "بيرقدار"، من أبرز الشركات العالمية في هذا المجال، وقد أسهمت في تعزيز مكانة تركيا كأحد أهم الفاعلين في صناعة الطائرات المسيّرة على مستوى العالم.