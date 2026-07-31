إيطاليا تعلق اتفاقية "شنغن" مع إسبانيا إثر أزمة الهجرة في سبتة عقب اجتماع لجنة تحليل شؤون الهجرة وأمن الحدود الذي ترأسه وزير الداخلية الإيطالي

روما/ الأناضول

قررت إيطاليا، الجمعة، تعليق تطبيق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، على خلفية دخول نحو 50 ألف مهاجر غير نظامي إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية شمالي إفريقيا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن وزارة الداخلية قررت تعليق حرية التنقل مع إسبانيا في إطار اتفاقية شنغن.

واتُخذ القرار عقب اجتماع لجنة تحليل شؤون الهجرة وأمن الحدود، الذي ترأسه وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، صباح الجمعة، في مقر الوزارة بروما، على ضوء أحدث المعلومات المتعلقة بالأزمة.

وعقب اتصال هاتفي بين وزير الداخلية الإيطالي ونظيره الفرنسي لوران نونيز، اتفق الجانبان على تعزيز الرقابة على الحدود البرية بين فرنسا وإيطاليا، في إطار اتفاقيات التعاون الشرطي الموقعة سابقا بين البلدين.

ورغم عدم وجود حدود برية مشتركة بين إيطاليا وإسبانيا، سيؤثر القرار على المسافرين بين البلدين جوا وبحرا، إذ سيُطلب منهم إبراز جوازات سفرهم عند الدخول.

وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، مساء الخميس، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن التعليق المؤقت لتطبيق اتفاقية شنغن مع إسبانيا يمثل إجراء ضروريا لحماية أمن المواطنين والدفاع عن حدود أوروبا.

وأوضح تاياني، أن أزمة الهجرة في سبتة أظهرت أن إدارة حدود الاتحاد الأوروبي مسؤولية مشتركة بين الدول الأعضاء.

وشدد على ضرورة تعاون الدول لمنع تدفقات الهجرة غير المنضبطة ومواجهة خطر الإرهاب.



وردا على ذلك، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، مساء الخميس، إن تصريحات تاياني، "لا تليق بوزير خارجية دولة صديقة وشريكة، في وقت ننتظر فيه التضامن الأوروبي بعيدًا عن المزايدات السياسية"، معلنًا استدعاء السفير الإيطالي لدى مدريد.

ومنذ أيام يواصل عشرات آلاف المغاربة التوافد إلى محيط السياج الحدودي مع مدينة سبتة لاجتيازه بشكل غير نظامي، أملا في الهجرة إلى أوروبا.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن حاكم سبتة الخاضعة لإدارة إسبانيا خوان خيسوس ​فيفاس، دخول نحو 60 ألف مهاجر غير نظامي إلى المدينة.



وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن حكومته حشدت جميع الإمكانات المتاحة للتعامل مع الحادثة.

كما قررت الحكومة الإسبانية نشر وحدات من القوات المسلحة في المنطقة بهدف تعزيز الأمن، على خلفية تزايد محاولات الدخول غير النظامي إلى سبتة.

وتعد مدينتا مليلية وسبتة الواقعتان على الساحل الشمالي للمغرب والخاضعتان للإدارة الإسبانية، أشهر نقطتي عبور للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين إلى أوروبا.