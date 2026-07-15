إيرادات السياحة العلاجية في تركيا تتجاوز 761 مليون دولار خلال 3 أشهر عبر استقبال 302 ألفا و487 سائحا..

إسطنبول/ الأناضول

حققت تركيا إيرادات بلغت 761.5 مليون دولار من السياحة العلاجية خلال الربع الأول من عام 2026.

جاء ذلك على لسان عضو مجلس إدارة اتحاد مصدري الخدمات ورئيس لجنة الخدمات الصحية، مصطفى أر أوغوت، في حديث للأناضول.

وأشار أر أوغوت إلى أن تركيا حققت نموا مستقرا في قطاع السياحة العلاجية خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن عدد الزوار القادمين إلى تركيا بغرض العلاج بلغ، خلال عام 2025، مليونا و398 ألفا و580 شخصا، فيما وصلت إيرادات السياحة العلاجية إلى 3 مليارات و22 مليونا و452 ألف دولار.

وأضاف أن الأداء الإيجابي استمر خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغ عدد السياح القادمين للعلاج 302 ألفا و487 شخصا، بينما وصلت الإيرادات إلى 761 مليونا و523 ألف دولار.

وأكد أن التوقعات حتى نهاية العام لا تزال إيجابية، مع استمرار الجهود الرامية إلى دعم النمو المستدام في قطاع السياحة العلاجية.

وبيّن أن تركيا تقدم خدماتها الصحية لمرضى وسياح من نحو 180 دولة، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وبنيتها التحتية الصحية المتطورة، وخدماتها المتوافقة مع المعايير الدولية.

ولفت إلى أن ألمانيا وبريطانيا والعراق وأذربيجان وروسيا وليبيا ودول الخليج تتصدر قائمة الدول التي يأتي منها طالبو السياحة العلاجية إلى تركيا.

وأوضح أن متوسط الإنفاق الصحي للفرد يبلغ نحو 2500 دولار، لكنه قد يرتفع إلى ما بين 10 آلاف و50 ألف دولار في الحالات المعقدة، مثل علاج الأورام، وجراحات القلب، والجراحة الروبوتية، وزراعة الأعضاء.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها تركيا في تقديم الخدمات الصحية عالية القيمة على المستوى العالمي.