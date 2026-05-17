إقبال لافت على جناح المطبخ التركي في مهرجان بالرباط تركيا تشارك في المهرجان الدولي لفن الطبخ للمرة الأولى..

الرباط/ الأناضول

شهد جناح المطبخ التركي إقبالًا لافتًا خلال فعاليات المهرجان الدولي لفن الطبخ التضامني، الذي أقيم السبت في العاصمة المغربية الرباط.

وتعرّف زوار الجناح على مجموعة من الأطباق التركية، التقليدية منها والحديثة، كما أتيحت لهم فرصة تذوّق عدد من الأصناف التي تعكس تنوّع المطبخ التركي.

وقدّم القائمون على الجناح للزوار القهوة التركية والشاي التركي، في إطار التعريف بالثقافة الغذائية في تركيا.

وشهد الجناح زيارة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المغربية نعيمة ابن يحيى، إلى جانب عدد من سفراء الدول المعتمدين.

وخلال زيارتها، برفقة السفير التركي لدى الرباط مصطفى إلكر كيليتش، اطّلعت الوزيرة على تفاصيل متعلقة بالأطباق التركية من القائمين على الجناح.

وفي تصريح للأناضول، قال السفير التركي إن بلاده تشارك للمرة الأولى في هذا المهرجان، معربًا عن توقعه بأن يتحول خلال السنوات المقبلة إلى إحدى أبرز الفعاليات الثقافية في المدينة.

من جانبها، أعربت الزائرة المغربية ويام شغراوي عن إعجابها بالأطعمة التركية، مشيرة إلى أنها سبق أن جرّبتها في تركيا.

وأضافت: "كانت تجربة جميلة جدًا أن أتمكن لأول مرة من تذوّق الأطعمة التركية في بلدي وفي مدينتي".

بدوره، قال مهدي الزاوي إنه أتيحت له فرصة تجربة مجموعة متنوعة من الأطعمة التركية خلال المهرجان، مؤكدًا أهمية هذه التجربة في التعرّف على المطبخ التركي.

وأمس السبت، أقيمت في العاصمة المغربية الرباط فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الدولي لفن الطبخ التضامني، الذي تشارك به عدة دول بينها تركيا، وتخصص عائداته لدعم تعليم الفتيات بالمناطق الريفية.

وبحسب المنظمين، يجمع المهرجان الدولي لفن الطبخ التضامني بين البعد الثقافي والعمل الاجتماعي، عبر تحويل فن الطبخ إلى وسيلة للتواصل والتقارب بين الشعوب، من خلال مشاركة بعثات دبلوماسية ومنظمات دولية تقدم أطباقا ومأكولات تقليدية تعكس خصوصية مطابخ بلدانها وثقافاتها.