إقبال كبير في اليوم الأخير من "ساها 2026" للصناعات الدفاعية صاروخ "يلدريم خان" الفرط صوتي كان محط إعجاب الزوار

إسطنبول/ الأناضول

شهد اليوم الأخير المفتوح للزوار من معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في إسطنبول إقبالا كبيرا لمشاهدة أحدث المنتجات الدفاعية التركية المعروضة.

وانطلقت فعاليات معرض "ساها 2026" الثلاثاء، في مدينة إسطنبول بشراكة إعلامية من الأناضول وبمشاركة محلية ودولية واسعة، وينتهي اليوم السبت، وتشارك فيه وكالة الأناضول بصفة شريك إعلامي عالمي.

وتضم المنتجات المعروضة العديد من الأنظمة التابعة لشركات الصناعات الدفاعية العامة والخاصة. وأتيحت للزوار فرصة الاطلاع عن قرب على المعدات والتجهيزات، كما حصلوا على معلومات تفصيلية من مسؤولي الأجنحة.

وفي حديث للأناضول، قال الطالب في المرحلة الإعدادية أيوب أنصار غوزل غون، الذي زار المعرض برفقة والده، إنه يطمح أن يصبح مهندسا ميكانيكيا في المستقبل، ويعمل في شركة "روكيتسان" التركية المتخصصة بصناعة الصواريخ.

من جانبه، أوضح المتقاعد بولنت بينار، أنه من المتابعين الدائمين لمعارض الصناعات الدفاعية، قائلا: "أعجبني كل شيء في المعرض. جميع المنتجات المصنوعة هي من أجل أطفالنا".

أما بكر أولغون، الذي جاء إلى المعرض من ولاية دوزجة، برفقة خمسة من أصدقائه، فقال عن المعرض، إنه "كما يقال لا يمكن وصفه بل يجب أن يُعاش. أعجبني قزل إلما (المسيرة)، ويلدريم خان (صاروخ فرط صوتي)".

وقال المواطن التركي يحيى كوجاك، القادم من منطقة كارتال في إسطنبول، إنه تجول في جميع أرجاء المعرض، مشيرا إلى أن أكثر ما أعجبه هو صاروخ "يلدريم خان" الباليستي.

كما أوضح عظيم تشليك، الذي يعمل في مجال بيع الكتب، أنه يحرص على حضور جميع معارض الصناعات الدفاعية في إسطنبول، وأن لديه اهتماما خاصا بالصواريخ والقذائف.

وتقام نسخة هذا العام من المعرض، الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية، على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

ويقترب "ساها 2026" الذي ينظم مرة كل عامين من تحقيق هدفه في تجاوز 8 مليارات دولار من عقود تصدير الأسلحة، وهو هدف رُصد بعد تسجيل عقود تصدير بقيمة 6.2 مليار دولار في نسخة "ساها 2024".