وقعه وزراء خارجية الدول الثلاث خلال الاجتماع العاشر لهم في إسطنبول

"إعلان إسطنبول" يؤكد تعزيز الشراكة بين تركيا وأذربيجان وجورجيا وقعه وزراء خارجية الدول الثلاث خلال الاجتماع العاشر لهم في إسطنبول

أنقرة/ الأناضول

أكد "إعلان إسطنبول" الذي وقعه وزراء خارجية تركيا وأذربيجان وجورجيا على أهمية التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والتجاري وتعزيز الشراكة بين الدول الثلاث وتطويره في مختلف المجالات.

ووقَّع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره الأذربيجاني جيهون بايراموف، ونظيرته الجورجية ماكا بوتشوريشفيلي "إعلان إسطنبول" خلال الاجتماع العاشر لوزراء خارجية البلدان الثلاثة الذي انعقد في إسطنبول، الاثنين.

وأكد الإعلان على "العلاقات الممتازة القائمة بين الدول الثلاث، المبنية على الصداقة العميقة وحسن الجوار والاحترام والثقة المتبادلة".

وأشاد بالإسهامات المهمة التي تقدمها الدول الثلاث من أجل ترسيخ السلام والاستقرار المستدام.

وأشار إلى إدراك الدول الثلاث للتحديات والتهديدات المتزايدة التي تواجهها، بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجمات السيبرانية والحروب الهجينة.

وشدد على أن الترابط الإقليمي يمثل عنصرا حيويا للتعاون الاقتصادي والنمو والتنمية.

وأكد أهمية التعاون الثلاثي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وضرورة تحقيق السلام والأمن والاستقرار للاستفادة الكاملة من إمكانات التعاون الإقليمي.

ولفت الإعلان إلى ضرورة تعزيز التعاون في مجالي النقل والطاقة، بما يشمل الطاقة الخضراء والتقنيات منخفضة الكربون.

وتناول الخطوات المهمة المتخذة لتعزيز القدرات العابرة للدول الثلاث، بما في ذلك "الممر الأوسط" العابر لبحر قزوين، إضافة إلى جهود الاندماج في أنظمة النقل الدولية.

وشدد على الدور المحوري لخط سكة حديد باكو–تبليسي–قارص ضمن مشروع "الممر الأوسط".

جدير بالذكر أن الممر الأوسط يعد من بين 3 ممرات للتجارة العالمية انطلاقا من الصين إلى أوروبا، أولها الممر الشمالي عبر روسيا، والجنوبي عبر إيران.

ويبلغ طول الممر الأوسط 4 آلاف و256 كلم بين طرق برية وسكك حديدية، إضافة إلى 508 كلم عبر البحر.