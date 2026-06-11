- نائب وزير الخارجية التركي علي أوزل قال إن "هدفنا هو ترسيخ الاستقرار الدائم في سوريا"

إعادة افتتاح القنصلية السورية في غازي عنتاب بعد 15 سنة من الإغلاق - نائب وزير الخارجية التركي علي أوزل قال إن "هدفنا هو ترسيخ الاستقرار الدائم في سوريا"

غازي عنتاب/ الأناضول

- وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قال إن "ما نشهده اليوم دليل على التعاون الراسخ بين الشعبين السوري والتركي واتصال وثيق لمعاني الأخوة التي تجمع بلدينا"

بعد 15 عاما من الإغلاق، أُعيد افتتاح القنصلية العامة السورية في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

وأعرب نائب وزير الخارجية التركي علي أوزل، الخميس، عن سعادته بالتواجد في غازي عنتاب للمشاركة في افتتاح القنصلية العامة السورية، بحسب مراسل الأناضول.

وأكد أوزل، أن غازي عنتاب، أصبحت اليوم من أبرز المدن التي تتجلى فيها أخوة تركيا وسوريا بأقوى صورها.

وذكر أن غازي عنتاب تعد من أهم بوابات تركيا نحو سوريا.

وأشار نائب وزير الخارجية التركي، إلى أن سرعة تعزيز غازي عنتاب لعلاقاتها مع المدن السورية، جعل من افتتاح القنصلية حدثا أكثر أهمية.

وعبر عن سعادته بإعادة افتتاح القنصلية العامة السورية في غازي عنتاب، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

وأوضح أوزل، أن القنصلية ستسهم في تلبية احتياجات السوريين المقيمين في غازي عنتاب ومحيطها، إضافة إلى تعزيز التضامن بين الشعبين.

ولفت إلى أن تركيا، عقب سقوط نظام الأسد، أعادت فورا تفعيل سفارتها في دمشق وقنصليتها في حلب.

وأكد نائب وزير الخارجية التركي، استمرار الجهود لتوسيع شبكة التمثيل الدبلوماسي بما يتماشى مع تطور العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية مع سوريا.

وشدد على أن الحكومة السورية تبذل خطوات جديرة بالتقدير لاستعادة مكانة سوريا الدولية وتعزيز علاقاتها الأخوية مع تركيا.

وأشار أوزل، إلى أن تركيا تعمل بمؤسساتها الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني على دعم إعادة إعمار سوريا.

وأوضح أن الهدف من ذلك ترسيخ الاستقرار الدائم في سوريا، بما ينعكس إيجابا على أمن المنطقة.

بدوره قال الشيباني، إن إعادة افتتاح القنصلية تمثل امتدادا طبيعيا ينهض بسوريا، وبنيانا شامخا يستظل به السوريون بعد طول عناء وإعلانا صريحا بعودة المؤسسات "لتكون حلقة جديدة في إعادة تعريف الوطن وتعزيز الانتماء".

وأضاف: "نقف اليوم باعتزاز لنرسم البسمة على وجه أبناء وطننا مؤكدين عمق علاقاتنا مع الجوار".

وتابع الشيباني: "ما نشهده اليوم دليل على التعاون الراسخ بين الشعبين السوري والتركي، واتصال وثيق لمعاني الأخوة التي تجمع بلدينا".

وفي ختام الحفل، رفع الوزير الشيباني، العلم السوري أمام مبنى القنصلية.