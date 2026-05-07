"إس آر 40" و"إس آر 80".. روبوتان تركيان لتعزيز قطاعات التصنيع

إسطنبول / الأناضول

كشفت مجموعة "ألتن آي" التركية عن الروبوتين الصناعيين "إس آر 40" و"إس آر 80"، اللذين طورتهما بإمكانات محلية، وذلك خلال معرض "ساها 2026" الدولي لصناعة الدفاع والطيران والفضاء.

وانطلقت فعاليات معرض "ساها 2026"، الثلاثاء، في مدينة إسطنبول بمشاركة محلية ودولية واسعة، ويستمر حتى 9 مايو/ أيار الجاري، وتشارك فيه وكالة الأناضول بصفة شريك إعلامي عالمي.

وعرضت مجموعة "ألتن آي" الروبوتين اللذين طورتهما بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا، بدءا من محركهما وبرمجياتهما وحتى مشغلهما وتصميمهما الميكانيكي.

وتبلغ قدرة الروبوت "إس آر 40" على حمل 40 كلغ، و"إس آر 80" 80 كلغ، ومن المنتظر أن يقدما حلولا مميزة وملموسة للصناعة التركية في العديد من القطاعات.

وجرى تصميم الروبوتين المحليين بإمكانات تركية بما يلبي المعايير العالمية لجميع قطاعات التصنيع في البلاد، ومنها السيارات والغذاء وتشغيل المعادن والصناعات الثقيلة.

وتقام نسخة هذا العام من المعرض الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية، على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة متوقعة من أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

ويستهدف المعرض، الذي ينظم مرة كل عامين، رفع قيمة عقود التصدير من 6.2 مليارات دولار، التي تم تحقيقها في نسخة "ساها 2024" إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار هذا العام.