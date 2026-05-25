إسطنبول.. 9 نشطاء من أسطول الصمود العالمي يتماثلون للشفاء تلقوا العلاج بعد إصابتهم في اعتداء الجيش الإسرائيلي على الأسطول..

إسطنبول/ الأناضول

غادر 9 نشطاء من "أسطول الصمود العالمي" المستشفى في إسطنبول، بعد استكمال علاجهم إثر إصابتهم جراء هجوم الجيش الإسرائيلي على الأسطول في المياه الدولية.

وكان النشطاء قد نُقلوا إلى إسطنبول على متن طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية، وتلقوا العلاج في مستشفيات المدينة.

وأفاد مراسل الأناضول، أن عدد النشطاء الذين غادروا مستشفيات إسطنبول ارتفع إلى 50 ناشطاً، فيما لا يزال 3 آخرون يتلقون العلاج.

وكان نشطاء "أسطول الصمود العالمي" قد تعرضوا لهجوم من الجيش الإسرائيلي أثناء توجههم لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإيصال مساعدات إنسانية حيوية إلى المنطقة.

وعقب اعتقالهم لفترة، تم نقلهم إلى مطار إسطنبول عبر 3 طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية، حيث خضع 53 ناشطا مصابا للعلاج في مستشفيات المدينة.

وفي 18 مايو/ أيار الجاري، هاجمت إسرائيل قوارب "أسطول الصمود" في البحر المتوسط، وعددها نحو 50 قارباً، وعلى متنها 428 ناشطاً من 44 دولة، واعتقلتهم جميعاً، رغم أنهم كانوا في مهمة إنسانية لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة وكسر الحصار المستمر عليه منذ عام 2007.

ويعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة أوضاعاً إنسانية كارثية، تفاقمت جراء حرب الإبادة الإسرائيلية التي خلّفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.