إسطنبول.. 23.6 مليون مسافر عبر مطار "صبيحة" في النصف الأول من 2026 بزيادة 7.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

إسطنبول / الأناضول



وصل عدد المسافرين عبر مطار "صبيحة غوكتشن" بمدينة إسطنبول 23.6 مليون مسافر خلال النصف الأول من عام 2026.

وبحسب بيان صادر عن هيئة تشغيل المطار، الجمعة، بلغ عدد المسافرين خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 23 مليونا و682 ألفا و281 مسافرا، بزيادة 7.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال الفترة ذاتها، ارتفع إجمالي عدد الرحلات من 128 ألفا و735 رحلة في النصف الأول من عام 2025، إلى 136 ألفا و831 رحلة، مسجلا زيادة بنسبة 6.3 بالمئة.

وعلى أساس شهري، أظهرت البيانات أن المطار سجَّل خلال يونيو الماضي 24 ألفا و216 رحلة، وقدم خدماته إلى 4 ملايين و267 ألفا و864 مسافرا.