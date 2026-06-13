وفق تقرير أداء شبكة الطيران الأوروبية للفترة الممتدة بين 1 و7 يونيو/حزيران، الذي صدر السبت عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (EUROCONTROL)..

"إسطنبول" و"صبيحة غوكتشن" يتصدران أوروبا في دقة مواعيد الإقلاع وفق تقرير أداء شبكة الطيران الأوروبية للفترة الممتدة بين 1 و7 يونيو/حزيران، الذي صدر السبت عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (EUROCONTROL)..

إسطنبول / الأناضول



حلّ مطارا إسطنبول وصبيحة غوكتشن الدوليين بمدينة إسطنبول التركية في المركزين الأول والثاني بين المطارات الأوروبية من حيث أداء الإقلاع في الموعد المحدد.

جاء ذلك وفق تقرير أداء شبكة الطيران الأوروبية للفترة الممتدة بين 1 و7 يونيو/حزيران، الذي صدر السبت عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (EUROCONTROL).



ووفقا للتقرير، احتل مطار إسطنبول المرتبة الأولى بين المطارات الأوروبية خلال الفترة المذكورة، بعدما سجل نسبة 88 بالمئة في دقة الإقلاع في الموعد المحدد.



وجاء مطار صبيحة غوكتشن في المرتبة الثانية بنسبة 87 بالمئة في أداء الإقلاع في الموعد المحدد.

وتلت مطاري إسطنبول وصبيحة غوكتشن، كل من مطار أوسلو بنسبة 85 بالمئة، ومطار كوبنهاغن بنسبة 84 بالمئة، ومطار فيينا بنسبة 81 بالمئة من حيث الالتزام بمواعيد الإقلاع.



كما احتل مطار أنطاليا المرتبة السادسة بنسبة 78 بالمئة في دقة الإقلاع في الموعد المحدد.



وفي المقابل، سُجلت أسوأ معدلات الالتزام بمواعيد الإقلاع في أوروبا لدى كل من مطار لندن غاتويك بنسبة 61 بالمئة، ومطار باريس شارل ديغول بنسبة 60 بالمئة، ومطار أثينا بنسبة 59 بالمئة، ومطار بالما دي مايوركا بنسبة 58 بالمئة، ومطار لشبونة بنسبة 50 بالمئة.