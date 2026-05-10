إسطنبول.. ملكة بلجيكا تزور شركة "بايكار" لتكنولوجيا الطائرات المسيرة التقت الملكة ماتيلد على رأس وفد بلجيكي، رئيس مجلس إدارة "بايكار" والمسؤول التقني فيها سلجوق بيرقدار، والمدير العام للشركة خلوق بيرقدار..

إسطنبول/ الأناضول

زار وفد بلجيكي برئاسة الملكة ماتيلد، الأحد، مركز أوزدمير بيرقدار الوطني للتكنولوجيا التابع لشركة "بايكار" المتخصصة بتقنيات الطائرات المسيَّرة بإسطنبول.

وجاءت زيارة الملكة ماتيلد إلى المركز الذي تجري فيه "بايكار" أنشطة البحث والتطوير لمسيراتها، في إطار زيارتها إلى تركيا ضمن "المهمة الاقتصادية".

ووصلت الملكة ماتيلد، في وقت سابق الأحد، إلى تركيا برفقة وفد رفيع المستوى، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان، لتبدأ اعتبارا من غدٍ الاثنين، لقاءاتها الرسمية.

وأوضحت الخارجية التركية، الأحد، في بيان، أن الوفد البلجيكي سيجري لقاءات مكثفة حتى الخميس المقبل، بمشاركة أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية.

وضم الوفد الذي ترأسته الملكة ماتيلد إلى مركز أوزدمير بيرقدار الوطني للتكنولوجيا، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، ووزير الدفاع المسؤول أيضا عن التجارة الخارجية تيو فرانكن، ورئيس حكومة إقليم بروكسل العاصمة بوريس ديليس.

كما ضم الوفد كذلك، رئيس حكومة إقليم الفلاندرز ماتياس ديبيندالي، ونائب رئيس حكومة إقليم والونيا بيير إيف جيوليه، إلى جانب مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وأكاديميين وممثلي القطاع الخاص وصحفيين من وسائل الإعلام البلجيكية.

ورافق الوفد خلال الجولة رئيس مجلس إدارة "بايكار" والمسؤول التقني فيها سلجوق بيرقدار، والمدير العام للشركة خلوق بيرقدار.

كما شاركت في الزيارة وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون.

واطلعت الملكة ماتيلد والوفد المرافق لها على الطائرات المسيّرة التركية التي حققت شهرة عالمية، وتلقت إحاطة مفصلة حول أنشطة البحث والتطوير والإنتاج التي تنفذها الشركة.

وفي ختام الزيارة، التقطت الملكة ماتيلد صورة تذكارية أمام المسيرة الهجومية "بيرقدار أقينجي" المعروضة في المركز، كما قدم سلجوق بيرقدار للملكة ماتيلد مجسما لطائرة "بيرقدار قزل إلما" المسيّرة كهدية تذكارية.

وفي تصريحات عقب الزيارة، أعرب سلجوق بيرقدار عن ارتياحه لهذه الزيارة التي هدفت إلى بحث فرص التعاون، معربا عن اعتقاده بأن هذه المبادرة ستكون مفيدة لتطوير تقنيات مشتركة بين الجانبين، وخاصة في إطار الجهود المتعلقة بالبنية الأمنية الأوروبية.

وقال إن "بايكار" تعد أكبر شركة للطائرات المسيّرة في العالم، وتمتلك وحدها 60 بالمئة من سوق صادرات الطائرات المسيّرة عالميا، مضيفا أن التكنولوجيا التي تطورها الشركة تحظى باهتمام واسع حول العالم.

وأشار بيرقدار إلى أن معرض "ساها 2026" أظهر اهتماما عالميا متزايدا بالقضايا الأمنية في ظل التحديات الراهنة، مؤكدا أن الدول باتت تركز بشكل أكبر على أمنها القومي.

والسبت، اختتم معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في إسطنبول، أعماله بمشاركة أكثر من 150 ألف زائر، ووفود من أكثر من 75 دولة، وتوقيع عقود تصدير خارجية بقيمة تقارب 8 مليارات دولار.

وشدد بيرقدار على أهمية التعاون، خصوصا بالنسبة للدول متوسطة الحجم والصغيرة، موضحا أن تركيا تتعامل مع الدول الصديقة بمنطق "الأخوة والصداقة".

وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات والتعاون، لافتا إلى أن أوروبا تعد الشريك التجاري الأكبر لتركيا وأهم أسواق صادراتها.

وأضاف أن العالم يتجه نحو مرحلة أكثر اضطرابا، معتبرا أن تعزيز التحالفات والتعاون بين الدول أصبح ضرورة لتجاوز الأزمات الأمنية والحروب التجارية ومشكلات التوريد.

